Termik santralin atık buharı seraları ısıtacak

Termik santrallerden elde edilen sıcak su ve atık buharın, seracılık alanında kullanılması konusu yeniden gündeme geldi. Afşin Ticaret ve Sanayi Odası ile Afşin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ortaklığında hayata geçirilen 'Termik Santral Kaynaklı Isı İle Seracılık Fizibilite Projesi', bu hayalin gerçekleşmesi için önemli bir adım olarak görülüyor. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın (DOĞAKA) kabul ettiği proje kapsamında TÜBİTAK veya Konya Tarım Üniversitesi tarafından kapsamlı bir araştırma yapılacak.

Bilimsel araştırmanın sonucunun, termik santrallerden yararlanarak seracılık yapılıp yapılmayacağı ortaya çıkaracağını belirten Afşin Ticaret ve Sanayi Odası Bekir Sıtkı Can, "Afşin Ticaret ve Sanayi Odası ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak bölgemizdeki termik santrallerin atık ısısından yararlanarak seracılık yapılması için bir projemiz vardı. Bu projemizin ön kabulü yapıldı. Bu noktada Kahramanmaraş Valimiz Vahdettin Özkan'a, bölge milletvekillerimize, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sefer Turan ve emeği bulunan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Afşin'de inşallah termik santrallerin atık ısısından faydalanarak seracılık yapma hayali önümüzdeki zamanlarda gerçekleşecek” şeklinde konuştu.

Termik santralleri seracılık alanında kullanmak istediklerini aktaran Can, şunları söyledi: "Oda ve ilçe tarım olarak hazırladığımız 'santral kaynaklı ısı ile seracılık' projesinin ön fizibilite çalışması yapılacak. Bu önemli bir adımdı. Bu projenin hayata geçirilmesinin çok kolay olmadığını biliyoruz ama bölgemize faydası ve mağduriyetlerin giderilmesi açısından devletimizin bu desteği sağlaması gerekiyor. Seracılık alanlarının Afşin'de yaygınlaşması için destek bekliyoruz. İlçe Tarım Müdürümüz Muttalip Kurt'a emeklerinden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Kendisi bu projeyi meydana getirmek için çalıştı” dedi.

Afşin İlçe Tarım ve Orman Müdürü Muttalip Kurt ise termik santrallerin dezavantajını avantaja çevirmek adına seracılık projesinin çok önemli olduğuna dikkati çekti.

Projenin, Türkiye’de bir ilk olduğunu vurgulayan Kurt, “Afşin-Elbistan Ovası Türkiye'nin en büyük dördüncü büyük ovası konumundadır. Termik santraller, sulu tarım arazilerinin üzerine kurulu. A ve B termik santrallerinin yanı sıra proje aşamasında olan C ve D termik santrallerinin kurulması planlanıyor. Biz de tarım arazilerinin kömür sahası olarak kullanılması dezavantajını nasıl avantaja dönüştürebiliriz diye düşündük ve termik santral kaynaklı atık ısının seracılıkta kullanılması için proje hazırladık. Projemizi DOĞAKA'ya sunduk ve onaylandı. Bu süreçten sonra santrallerin atık ısısının seracılık tarımında kullanılıp kullanılamayacağıyla alakalı TÜBİTAK veya Konya Tarım Üniversitesi tarafından araştırma yapılacak. Bu araştırmanın ardından ilçemizde seracılık yapılıp, yapılamayacağı ortaya konulacak. Önümüzdeki bir yıllık bir sürecin ardından fizibilite raporu hazırlanacak. Bu projemizin asıl amacı kamulaştırılan arazilerde çiftçilik yapan vatandaşlarımızın çiftçilikten kopmamalarıdır. İlçe tarım müdürlüğü olarak tarım faaliyetlerinin devam etmesi ve işsizliğin artmamamsı adına bu projeyi önemsiyoruz.

Bu proje hayata geçtiği takdirde Türkiye'de ilk olma özelliğini taşıyacak. Bu noktada bizlerden desteklerini esirgemeyen AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Mahir Ünal'a, bölge milletvekillerimize, Cumhurbaşkanımız Başdanışmanı Sefer Turan'a Kahramanmaraş Valimiz Vahdettin Özkan'a teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.