Termik santral kaynaklı hava kirliliğinde ilk 3’e girdik

Yayımlanan bu rapor, Türkiye’nin en kirli havasını soluyan yerleşim alanlarının başında gelen Elbistan’daki termik santrallerle değişik illerdeki eski teknolojiye sahip santrallerin doğurduğu hava kirliliğine dikkat çekiyor.

Enerji konusunda faaliyet gösteren düşünce kuruluşu EMBER'in yayımladığı ve Avrupa Birliği içerisindeki 27 ülkeyi, İngiltere'yi, Enerji Topluluğu’na üye ülkeleri ve Türkiye'yi kapsayan analiz, Avrupa'da kömürden elektrik üretimi kaynaklı hava kirliliğinin en yüksek olduğu ülkeleri ortaya koyuyor. Ülke ölçeğinde gerçekleştirilen sıralamada Türkiye ve Ukrayna, tüm kirletici türlerinde ilk üç sırada yer alıyor. Batı Balkanlarda yer alan ülkeler, görece küçük ölçeklerine rağmen Türkiye ve Ukrayna’yı takip ediyor. Almanya ve Polonya gibi Avrupa Birliği ülkeleri ise azot (NOx) kirliliği açısından üst sıralarda kendisine yer buluyor.

EMBER Elektrik ve İklim Veri Analisti Ufuk Alparslan, Ukrayna, Türkiye ve Batı Balkan ülkelerinin Avrupa'da kömürden elektrik üretimi kaynaklı hava kirliliğinde öne çıktığını belirterek, “Kömür santrallerinin havaya yaydığı kirlilik binlerce kilometreye ulaşabiliyor. Temiz enerji alternatiflerinde çok yüksek potansiyele sahip bu ülkelerin kaynaklarını, emisyon standartlarına uyum sağlamak için yüksek maliyetli rehabilitasyon yatırımları ve kömür teşvikleri yerine enerji dönüşümünü daha da hızlandıracak yatırımlara yönlendirmesi gerekiyor” dedi.

Kömür santrallerinin üç kirletici (SO2, PM10, NOx) göz önünde bulundurularak sıralandığı analizde; Avrupa'daki en kirli 30 kömür santralin neredeyse tamamı 30 yıldan fazla süredir faaliyet gösteriyor iken bu duruma tek istisna Türkiye. Türkiye’de son on yılda inşa edilen bazı santraller de listenin üst sıralarında kendisine yer buluyor. Ukrayna, Türkiye ve Batı Balkan ülkeleri, kömür santrallerine doğrudan veya dolaylı şekilde teşvik sağlıyorlar.