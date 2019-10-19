Termik Caddesi’nde kaza: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Eldelek Caddesi’nden ilerleyen M.S.K.’nin kullandığı 14 KM 401 plakalı otomobille Termik Caddesi’nde A.B. idaresindeki 46 EG 455 plakalı tır kavşakta çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle A.B.’nin kullandığı tır kontrolden çıkarak şarampoldeki çukura girerken M.S.K.’nin kullandığı otomobil ise yol ortasında kaldı. Kazada her iki sürücü de yaralandı. Yaralı sürücüler, ilk müdahaleleri 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapıldıktan sonra Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı.















