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Termik Caddesi’nde kaza: 2 yaralı

Elbistan’da Termik Caddesi ile Eldelek Caddesi’nin kesişiminde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Termik Caddesi’nde kaza: 2 yaralı
 

Elbistan’da Termik Caddesi ile Eldelek Caddesi’nin kesişiminde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Eldelek Caddesi’nden ilerleyen Ahmet C.’nin kullandığı 46 KL 114 plakalı otomobille Hasan A. idaresindeki 46 E 6544 plakalı otomobille Termik Caddesi’nin kesiştiği kavşakta çarpıştı. Hasan A.’nın kullandığı otomobil, çarpmanın etkisiyle şarampoldeki çukura girerken diğer otomobil ise yol ortasında kaldı. Kazada her iki sürücü de yaralandı. Yaralı sürücüler, ilk müdahaleleri 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapıldıktan sonra Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı.



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