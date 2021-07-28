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Terbüzek’teki kırmızı benekli alabalık ölümleri vatandaşı endişelendiriyor

Göksun ilçesindeki Terbüzek Çayı’nda kırmızı benekli alabalık ölümleri yaşandı. Suyun içinde ve kıyıya vurmuş vaziyette onlarca ölü alabalığı gören vatandaşlar, yetkililerden yardım istedi.

Terbüzek’teki kırmızı benekli alabalık ölümleri vatandaşı endişelendiriyor
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İlçeye bağlı Mehmetbey Mahallesi’nden doğan Terbüzek Çayı’nda balık ölümleri meydana geldi. Çayın Temurağa Mahallesi kesiminde onlarca kırmızı benekli alabalık ölüsü bulundu. Suda ve kıyıya vurmuş şekildeki ölü alabalıklar vatandaşları endişelendirdi.

Çaydaki ölü balıkları görüntüleyen vatandaşlar, balık ölümleri öncesinde suyun renginin simsiyah olduğu iddiasında bulundu.

Su içerisindeki ölü kırmızı benekli alabalıkları milli servet olarak niteleyen vatandaşlar, “Biraz önce suyun rengi simsiyahtı. Tamamı alabalık. Sahil boyunca balıklar karaya vurmuş durumda. Bunlar bizim milli servetimiz” yorumunu yaptı.

Topladıkları balıkları, incelenmesi için ilgili kurumlara göndereceklerini belirten vatandaşlar, “Suda çok aşırı ve keskin bir koku mevcut. Balıkların bir kısmı can çekişiyor. Suda yoğun bir köpük görülmüş. Kırmızı benekli alabalık katliamı var. Gördüğümüz bu. Az önce topladık. Ama özellikle alabalıklar ölmüş. Siyah bir atık görülmüş. İrili ufaklı alabalıklar ölüsü ile dolu. Sebebinin ne olduğunu hiç kimse bilmiyor. Bu balıkları, toplayıp ilgililere vereceğiz. İnanılmaz bir şekilde balık ölmüş. Bu suda bir şeyler oluyor. Daha bunlar bizim gördüklerimiz” ifadelerini kullandılar.

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