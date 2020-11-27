Elbistan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipleri geçtiğimiz günlerde Akbayır Mahallesi’nde çöp konteynırlarını temizlerken yol kenarında yaralı bir şahin olduğunu fark etti. Şahine ilk müdahaleyi yapan ekipler daha sonra konuyu Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkililerine bildirdi. Temizlik İşleri Müdürü Sami Doğan ise şefkat elini uzattıkları hayvanı, tekrar eski sağlığına kavuşması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Elbistan Şefliği ile irtibata geçerek teslim ettiler.
Yaralı şahin Kahramanmaraş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne götürülerek tedavisi yapılacak. Sağlığına kavuşmasının ardından yaralı şahin tekrar doğaya bırakılacak.
Temizlik personelinden yaralı şahine yardım eli
Elbistan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince Akbayır Mahallesi’nde yol kenarında bulunan yaralı şahine şefkat eli uzandı.
27 Kasım 2020 Cuma 17:47
Elbistan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipleri geçtiğimiz günlerde Akbayır Mahallesi’nde çöp konteynırlarını temizlerken yol kenarında yaralı bir şahin olduğunu fark etti. Şahine ilk müdahaleyi yapan ekipler daha sonra konuyu Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkililerine bildirdi. Temizlik İşleri Müdürü Sami Doğan ise şefkat elini uzattıkları hayvanı, tekrar eski sağlığına kavuşması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Elbistan Şefliği ile irtibata geçerek teslim ettiler.