Temizlik personelinden yaralı şahine yardım eli

Elbistan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipleri geçtiğimiz günlerde Akbayır Mahallesi’nde çöp konteynırlarını temizlerken yol kenarında yaralı bir şahin olduğunu fark etti. Şahine ilk müdahaleyi yapan ekipler daha sonra konuyu Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkililerine bildirdi. Temizlik İşleri Müdürü Sami Doğan ise şefkat elini uzattıkları hayvanı, tekrar eski sağlığına kavuşması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Elbistan Şefliği ile irtibata geçerek teslim ettiler.

Yaralı şahin Kahramanmaraş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne götürülerek tedavisi yapılacak. Sağlığına kavuşmasının ardından yaralı şahin tekrar doğaya bırakılacak.







