Temizlik işçisinin Türk bayrağı hassasiyeti

Personelinin bayrak hassasiyetini öğrenen Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Koç’u bizzat tebrik etti.

Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Duran Koç, rutin çöp toplama çalışmaları esnasında bir konteynırı kamyona boşalttı. Bu sırada konteynırda kim tarafından atıldığı bilinmeyen bir Türk bayrağı olduğunu gören Koç, hemen bayrağı çöplerin içerisinden aldı. Bayrağı öpen Koç, katlayıp cebine koyduktan sonra mesaisine kaldığı yerden devam etti.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, duyarlılığından dolayı personelini mesai yaptığı esnada yanına giderek tebrik etti.

Başkan Gürbüz, “Senin gibi bayrak nedir, vatan nedir bilenler var oldukça bu bayrak inmez Duran kardeşim. Var olasın” ifadelerini kullandı.

Bayrağı çöpte bırakmayan temizlik personeli de; “Bu bayrak için nice şehitler verdik. Ay yıldızlı bayrağımız bizim en kutsal değerlerimizden birisidir. Ben de üzerime düşeni yaptım” dedi.