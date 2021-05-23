Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
Her damlasına ihtiyaç vardı; çiftçiye can suyu oldu
Her damlasına ihtiyaç vardı; çiftçiye...
Üreticiyi vuran zirai donla ilgili ‘afet bilgi formu’ hazırlandı
Üreticiyi vuran zirai donla ilgili...
Esnafa 10 milyon liralık ‘nefes kredisi’
Esnafa 10 milyon liralık ‘nefes...
Elbistan’ın kaderini değiştirecek projede kararlı adımlar atılıyor
Elbistan’ın kaderini değiştirecek projede kararlı...
19 Mayıs’a sade kutlama
19 Mayıs’a sade kutlama
banner191
banner162

Temizlik görevlisi bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti

Elbistan Belediyesi’nde çalışan bir temizlik görevlisi, kaldırımda bulduğu içinde para ve kredi kartları bulunan cüzdanı sahibine teslim ederek örnek bir davranış gösterdi.

Temizlik görevlisi bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti
banner167

Elbistan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde çalışan Kürşat Meşe, temizlik yaparken kaldırımda cüzdan buldu. Cüzdanda bir miktar para ve kredi kartları olduğunu gören Meşe, durumu hemen amirine bildirirken bir yandan da cüzdanın sahibinin çevrede aramaya başladı. Mahalle muhtarı ile irtibata geçildikten kısa bir süre sonra, cüzdanın sahibine ulaşıldı. Meşe, cüzdanı sahibine teslim etti.

Temizlik yaparken cüzdanı bulan Kürşat Meşe, “Yerde cüzdan buldum. Hemen müdürümüzle irtibata geçtik. Bir yandan da çevre araştırma yaptık. Mahalle muhtarımızın desteği ile cüzdanı düşüren hemşerimize ulaştık. Cüzdanı kendisine teslim ettik. Kendisine ulaşamasaydık polise teslim edecektik. İnsanlık vazifemizi yerine getirdik” dedi.

Cüzdanın sahibi vatandaş da örnek bir davranış sergileyen Kürşat Meşe’ye teşekkür etti.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Temizlik Görevlisi Bulduğu Cüzdanı Sahibine Teslim Etti