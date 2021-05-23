Temizlik görevlisi bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti

Elbistan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde çalışan Kürşat Meşe, temizlik yaparken kaldırımda cüzdan buldu. Cüzdanda bir miktar para ve kredi kartları olduğunu gören Meşe, durumu hemen amirine bildirirken bir yandan da cüzdanın sahibinin çevrede aramaya başladı. Mahalle muhtarı ile irtibata geçildikten kısa bir süre sonra, cüzdanın sahibine ulaşıldı. Meşe, cüzdanı sahibine teslim etti.

Temizlik yaparken cüzdanı bulan Kürşat Meşe, “Yerde cüzdan buldum. Hemen müdürümüzle irtibata geçtik. Bir yandan da çevre araştırma yaptık. Mahalle muhtarımızın desteği ile cüzdanı düşüren hemşerimize ulaştık. Cüzdanı kendisine teslim ettik. Kendisine ulaşamasaydık polise teslim edecektik. İnsanlık vazifemizi yerine getirdik” dedi.

Cüzdanın sahibi vatandaş da örnek bir davranış sergileyen Kürşat Meşe’ye teşekkür etti.