Temizlik görevlileri buldukları cüzdanı sahibine teslim etti

Elbistan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde çalışan Erhan Çanak ve Hakan Genç, Dulkadiroğlu Caddesi’nde temizlik yaparken kaldırımda cüzdan buldu. Cüzdanda bir miktar para olduğunu gören temizlik personelleri, durumu hemen amirine bildirirken bir yandan da cüzdanın sahibinin çevrede aramaya başladılar. Kısa sürede cüzdanın sahibine ulaşıldı. Temizlik personelleri Çanak ve Genç, cüzdanı sahibine teslim ettiler.

Temizlik personelleri Çanak ve Genç, “Yerde cüzdan bulduk. Hemen müdürümüzle irtibata geçtik. Bir yandan da çevre araştırma yaptık. Kısa sürede cüzdanı düşüren hemşerimize ulaştık. Cüzdanı kendisine teslim ettik. Kendisine ulaşamasaydık polise teslim edecektik. İnsanlık vazifemizi yerine getirdik” diye konuştular.

Cüzdanın sahibi vatandaş da Erhan Çanak ve Hakan Genç’e teşekkür etti.