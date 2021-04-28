Temizlik aracına çarpan otomobilin tavanı koptu: 1 yaralı

Elbistan’da yol temizliği yapan araca arkadan çarpan otomobilin tavanı koparken sürücüsü de yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.D.’nin idaresinde Karaelbistan yönünde ilerleyen 46 DE 475 plakalı otomobil, İ.H.’nin kullandığı 46 AAJ 417 plakalı temizlik aracına arkadan çarptı. Kazada, kağıt gibi ezilen otomobilin tavan bağlantıları koptu. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücünün yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Yaralı sürücü, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavisine burada devam edilen yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.