Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
B Termik’e 1100 kilometreden kömür takviyesi
B Termik’e 1100 kilometreden kömür...
Elbistan Belediyesi’nin GES yatırımına devlet teşviki
Elbistan Belediyesi’nin GES yatırımına devlet...
Madde madde 17 günlük tam kapanma tedbirleri
Madde madde 17 günlük tam...
3 yaban keçisi namlunun ucuna kondu
3 yaban keçisi namlunun ucuna...
Elbistan Fen Lisesi’nde emekler ve çalışmalar meyvelerini veriyor
Elbistan Fen Lisesi’nde emekler ve...
banner191
banner162

Temizlik aracına çarpan otomobilin tavanı koptu: 1 yaralı

Elbistan’da yol temizliği yapan araca arkadan çarpan otomobilin tavanı koparken sürücüsü de yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Temizlik aracına çarpan otomobilin tavanı koptu: 1 yaralı
banner167

Elbistan’da yol temizliği yapan araca arkadan çarpan otomobilin tavanı koparken sürücüsü de yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.D.’nin idaresinde Karaelbistan yönünde ilerleyen 46 DE 475 plakalı otomobil, İ.H.’nin kullandığı 46 AAJ 417 plakalı temizlik aracına arkadan çarptı. Kazada, kağıt gibi ezilen otomobilin tavan bağlantıları koptu. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücünün yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Yaralı sürücü, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavisine burada devam edilen yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler