Temizlik aracı ile otomobil çarpıştı: 1 ölü

Elbistan’da yol temizliğinde kullanılan kamyonla otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, Orhangazi Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi içerisinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 55 yaşındaki Halit Kıvrak idaresindeki 46 E 7394 plakalı otomobille, N. D.’nin kullandığı temizlik kamyonu kavşakta çarpıştı. Feci kazada Kıvrak’ın kullandığı otomobil, kamyonla birlikte metrelerce sürüklendi. Otomobil sürücüsü Halit Kıvrak, hurdaya dönen otomobilin içerisinde sıkıştı. Olay mahalline çağrılan 112 Acil Servis ekipleri, yaptıkları kontrolde Kıvrak’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kıvrak’ın cansız bedeni, Elbistan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Andırın ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Kıvrak’ın cenazesi, otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
Temizlik kamyonu sürücüsünün yara almadan atlattığı kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.
Sayın başkanım belediye araçlarını sürenler hepside şoför değil sadece sürücü öyle şoförker varki gözlükle bile süremiyorlar bunları gözden geçir