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Temizlik aracı ile otomobil çarpıştı: 1 ölü

Elbistan’da yol temizliğinde kullanılan kamyonla otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

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Temizlik aracı ile otomobil çarpıştı: 1 ölü

Elbistan’da yol temizliğinde kullanılan kamyonla otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Orhangazi Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi içerisinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 55 yaşındaki Halit Kıvrak idaresindeki 46 E 7394 plakalı otomobille, N. D.’nin kullandığı temizlik kamyonu kavşakta çarpıştı. Feci kazada Kıvrak’ın kullandığı otomobil, kamyonla birlikte metrelerce sürüklendi. Otomobil sürücüsü Halit Kıvrak, hurdaya dönen otomobilin içerisinde sıkıştı. Olay mahalline çağrılan 112 Acil Servis ekipleri, yaptıkları kontrolde Kıvrak’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kıvrak’ın cansız bedeni, Elbistan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Andırın ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Kıvrak’ın cenazesi, otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Temizlik kamyonu sürücüsünün yara almadan atlattığı kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.


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Zeki 3 ay önce

Sayın başkanım belediye araçlarını sürenler hepside şoför değil sadece sürücü öyle şoförker varki gözlükle bile süremiyorlar bunları gözden geçir

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Serhat Gürlek 3 ay önce

Allah rahmet eylesin aile dostumuz çok değerli bir abimizdi. İnsan hayatı bu kadar basit olamaz. Belediye arabasını kullanan şöförün hızı ve hatası videoda görünüyor. İnşAllah cezasız kalmaz

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Misafir Avatar
fırat 3 ay önce @Serhat Gürlek

sende ne biçim bir göz varki hata tespit ettin öyle
belediye aracı ana yoldan ilerliyor...Allah rahmet etsin rahmelinin aracı tali yoldan geliyor.

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elbistanlı 3 ay önce

mümkünse belediye araçlarını kullanan adamlar uzaya çıkmak için uğraşmasın belediyenin araçlarını halkın araçları gözüyle değilde devletin malı vur gitsin diye düşünen aciz insanların yüzünden millet hem maddi hemde manevi zararlar görmekte bu olayı suç bilip umarım dikkate alırlar.. vefat eden abimizede ALLAHtan rahmet diliyorum

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Ali Bürkek 3 ay önce

Allah rahmet eylesin,mekanı cennet olsun inşaAllah...

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mehmet taş 3 ay önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Ailesine de baş sağlığı diliyorum

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Mehmet 3 ay önce

Allah rahmet eylesin.

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yusuf 3 ay önce

Allah rahmet eylesin sevdiğimiz bir abimizi kaybettik

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Osman 3 ay önce

Allah rahmet eylesin elim bir kaza Allah SABIRLAR versin

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