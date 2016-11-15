TEMA’dan toprak bozulumuna karşı önlem alma çağrısı

TEMA Vakfı, 14-20 Kasım tarihleri arasında Erozyonla Mücadele Haftası kapsamında ülke çapında gerçekleştireceği etkinlikler ile toprak bozulumuna dikkat çekecek

TEMA Vakfı, bu yıl Erozyonla Mücadele Haftası'nda toprağın verimliliğindeki azalmayı ifade eden toprak bozulumunu gündeme getiriyor. TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, “Toprak bozulumu, toprağın sağlığında meydana gelen bozulmalar ve sonrasında toprağın sunduğu hizmetlerin azalması olarak nitelendiriliyor. Dünyada kullanılabilir arazilerin yüzde 33’ü toprak bozulumuna uğramış durumda. Türkiye’de ise toprak bozulum tiplerinden sadece erozyon dikkate alındığında bile topraklarımızın %86’sında erozyon meydana geldiği görülüyor. Toprak bozulumu su kıtlığı, gıda güvensizliği, iklim değişikliğinde hızlanma, yoksulluk, göç, toprak ve toprağa bağlı diğer ekosistem hizmetlerinde azalma gibi sonuçlara yol açıyor” dedi.

Toprak bozulumunun insan kaynaklı olduğunun altını çizen TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, Fas’ın Marakeş şehrinde düzenlenen İklim Zirvesi’nde de toprak bozulumu konusunun gündeme geldiğini hatırlattı. Ataç, “Konu şu an dünya gündeminde önemli bir yer tutuyor. Türkiye’de de toprak bozulumunun önlenmesi, etkilerinin azaltılması ve toprağın iyileştirilmesi amacıyla acilen çalışmalar yapılmalıdır. İklim değişikliği etkileri ve toprak bozulumu ile karşı karşıya olan havzaların etkilenme düzeyleri saptanmalı ve önlemler alınmalıdır” şeklinde konuştu.