TEMA’dan şehit aileleri ve gazilere ağaçlandırma desteği teşekkürü

TEMA Vakfı Elbistan Temsilcisi Fatma Doğuç ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Harp Malulü Gaziler-Şehit Dul ve Yetimler Derneği Elbistan Şubesi’ni ziyaret etti. Ziyarette dernek başkanı Ragıp Kul'a, Elbistan TEMA Vakfının tüm fidan dikim etkinliklerine katılarak doğaya sundukları katkılardan dolayı bonsai ağacı takdim edildi.

Ziyaretle ilgili olarak değerlendirme yapan TEMA Vakfı Elbistan Temsilcisi Fatma Doğuç, şehit yakınları ve gazilerin, ilçedeki fidan dikimi programlarında her zaman ön planda yer aldıklarını söyledi. Onların, ağaçlandırma çalışmaları ve doğanın korunması noktasındaki katkılarının çok önemli olduğunu belirten Doğuç, şehitlerimiz anısına bir fidan dikim organizasyonu planladıklarının da bilgisini verdi.

Doğuç, “Şehit Mehmetliklerimizin ve polislerimizin anısına dikeceğimiz fidanlarla şehitlerimizin isimlerini toprakta yeşertmek istiyoruz. Bugüne kadar bizleri yalnız bırakmadıkları için kendilerine çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Harp Malulü Gaziler-Şehit Dul ve Yetimler Derneği Elbistan Şube Başkanı Ragıp Kul da, şehitlerimiz adına yapılacak fidan dikim organizasyonu için TEMA Vakfı Elbistan Temsilciliği’ne teşekkür etti.



