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TEMA’dan Kaymakam Demir’e ağaçlandırma desteği teşekkürü

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir’e, 2019 yılındaki rekor sayıda fidan dikimi çalışmalarındaki desteği ile ‘5 Çocuk İçin Doğa Eğitimi’ bağışı için TEMA Vakfı Elbistan Temsilciliği tarafından teşekkür belgesi verildi.

TEMA’dan Kaymakam Demir’e ağaçlandırma desteği teşekkürü

Elbistan, 2019 yılını fidan dikimi noktasında rekorla tamamladı. Türkiye genelinde hayata geçirilen Geleceğe Nefes Ol projesine ek olarak vatandaşlar ve birçok kamu kurumu ile başta TEMA Vakfı olmak üzere birçok sivil toplum kuruluşu da geleceğe daha yeşil bir Elbistan bırakmak için seferber oldu. Elbistan Kaymakamı Özkan Demir de, bu seferberliğe öncülük etti. Kaymakam Demir’in girişimleri ile farklı tarihlerde yaklaşık 10 bin fidan toprakla buluştu. TEMA Vakfı Elbistan Temsilciliği, ilçenin ağaçlandırılması noktasında ‘bir fidan bir insan’ düsturuyla hareket eden ve Elbistan’da 2019 yılının ağaçlandırma rekoru kırılmasına destek veren Kaymakam Demir’e teşekkür ziyaretinde bulundu.

TEMA Vakfı Elbistan Temsilcisi Fatma Doğuç, “Sayın Kaymakamımız Özkan Demir Bey, ilçemizdeki ağaçlandırma çalışmalarında her zaman duyarlılık göstermiştir. Gerek bizlerin yaptığı ağaçlandırma faaliyetlerine gerekse de diğer paydaşların çalışmalarında hep öncü olmuştur. Tüm bunların yanı sıra TEMA Vakfı’nın başlatmış olduğu “5 Çocuk İçin Doğa Eğitimi” projesine de bağışta bulunmuştur. Biz de kendisine destek sertifikası takdim ediyoruz. Bugüne kadarki çabalarından dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir ise, “Ziyaretleri ve ‘5 Çocuk İçin Doğa Eğitimi’ bağışları için TEMA Vakfı Elbistan Temsilcisi Fatma Doğuç hanımefendiye ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Doğa eğitimi alacak 5 çocuk adına çok mutlu oldum. İlçemizi ağaçlandırma hususunda bizleri yalnız bırakmayan tüm Elbistanlı hemşerilerime ayrıca teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.


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