TEMA’dan gönüllü esnaflarla ziyaret

Vakıf olarak, Türkiye’nin dört bir yanında olduğu gibi Elbistan’da da ağaçlandırma projelerine büyük önem verdiklerini belirten TEMA Vakfı Elbistan Temsilcisi Fatma Doğuç, “İlçemizde ağaç ve orman sevgisini aşılamak, çevre konusunda duyarlılığı arttırmak gibi faaliyetlerimize devam ediyoruz. Devletimizin kurumları ve sivil toplum kuruluşları tarafından başlatılan ağaçlandırma çalışmalarında ilk önce biz koşmaya gayret ediyoruz. Vakıf olarak da şehrimizin geleceği için fidan dikme projeleri sürdürüyoruz. Bu çabamız ve gayretimizdeki en büyük destekçilerimiz ise TEMA gönüllüleri. Ağaca, ormana, toprağa, suya gönül veren gönüllülerimizle birlikte omuz omuza verip, daha yeşil bir Elbistan oluşturmanın çabası içerisindeyiz. Biz, onlarla güçlüyüz. Bugün de bizlere destek olan TEMA gönüllüsü esnaflarımızı ziyaret ediyoruz. Onlara, vakfımızın hazırladığı ‘açık-kapalı’ levhalarını hediye ediyoruz. Bize ve doğaya sundukları katkıdan dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.

Üzerinde ‘TEMA gönüllüsü’ yazan açık-kapalı levhalarını alan esnaflar da, gelecek nesillere bırakılacak en güzel mirasın temiz bir çevre ve daha yeşil bir Elbistan olduğunu vurgulayarak TEMA Vakfı Elbistan Temsilciliğine teşekkür ettiler.