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TEMA Vakfı’ndan termik santral açıklaması

TEMA Vakfı Elbistan Temsilcisi Fatma Doğuç, özel sektör tarafından işletilen Afşin-Elbistan A Termik Santrali’nin filtresiz bir şekilde çalışarak çevre ve hava kirliliğine yol açmaya devam ettiğini belirterek, “Yetkililerden artık müdahale bekliyoruz” dedi.

TEMA Vakfı’ndan termik santral açıklaması
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Doğuç, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye’nin en büyük 2. termik santrali olan Afşin-Elbistan A Termik Santrali, filtresiz çalışmaya devam ediyor. Çevre yatırımını tamamlamayan Afşin-Elbistan A Termik Santralini çalıştıran firma filtre yapılıyor hikayesi ardına sığınarak halkı uyutmaya devam ediyor. Olmayan filtreyi varmış gibi göstererek, kanunları uygulamayarak vahşice duman salımına devam ediyor. Bölge halk isyan ediyor. Mevzuata uymayan bu santral cebren çalışmaya devam ediyor. Afşin-Elbistan A Termik Santralinde Çelikler Holding, elektrik üretmekten daha çok kül ve kirlilik üretiyor. Yetkililerden artık müdahale bekliyoruz bu pervasızlık ne zamana kadar sessizce izlenecek. Artık bölge halkının sabrı tükendi.”

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TEMA Vakfından Termik Santral Açıklaması