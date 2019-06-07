TEMA Vakfı, Dünya Çevre Günü’nde hava kirliliğine dikkati çekti

Doğuç, mayıs ayında yayınlanan “Hava Kirliliği ve Sağlık Etkileri: Kara Rapor”a göre, Elbistan’da hava kirliliğinin, ulusal limit değerinin üç, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) değerinin ise 6 katına çıktığını hatırlattı.

Dünya Çevre Günü’nün temasının hava kirliliği olarak belirlendiğini kaydeden TEMA Vakfı Elbistan Temsilcisi Fatma Doğuç, konuyla ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bu yıl Birleşmiş Milletlerin Dünya Çevre Günü teması hava kirliliği olarak belirlendi. Yapılan araştırmalara göre hava kirliliği Türkiye için de önemli bir sorun teşkil ediyor. Son dönemde hava kirliliği konusuna olan toplumsal hassasiyetin yükseldiği görülüyor. Vakfımızın bileşenlerinden olduğu Temiz Hava Hakkı Platformu tarafından Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) limitlerine göre yapılan değerlendirmede Türkiye nüfusunun yüzde 99,9’u kirli havaya maruz kalıyor. Mayıs ayında yayınlanan “Hava Kirliliği ve Sağlık Etkileri: Kara Rapor”a göre ise Türkiye’de 2017 yılında yaşanan ölümlerin yüzde 13’ünün hava kirliliği nedeniyle gerçekleştiği biliniyor.”

Enerji üretiminin hava kirliliğinin en önemli kaynağı olduğunu ve termik santrallerin de hava kirletici tesislerin başında geldiğinin altını çizen TEMA Vakfı Elbistan Temsilcisi Fatma Doğuç, ilçenin de bu olumsuzlukta başı çektiğini vurguladı.

Doğuç, “Raporda havası en kirli il Kahramanmaraş olurken Ardahan ise en temiz il olarak yer alıyor. Kahramanmaraş’ın yanı sıra Manisa ve Muğla da havası kirli iller arasında gösteriliyor. Bu illerin ortak özelliği olarak her birinde kömürlü termik santrallerin işletilmesi ön plana çıkıyor. İlçemizde hava kirliliği, ulusal limit değerinin üç, DSÖ limit değerinin ise altı katına erişmiş bulunuyor. Hali hazırda iki kömürlü termik santralin çalıştığı Elbistan’da yeni kömürlü termik santraller yapılması planlanıyor. Eğer bu santraller inşa edilirse hava kalitesinin daha da kötüleşeceği ve işletmede oldukları süre boyunca 32 bin erken ölümün gerçekleşeceği hesaplanıyor. Karar vericileri hava kirliliği konusunda toplumsal hassasiyetleri ve yaşamsal tehlikeleri göz önünde bulundurarak önlem almaya çağırıyoruz” şeklinde konuştu.







