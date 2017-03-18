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TEMA Elbistan İlçe Yönetimi toplandı

Kısa bir süre önce TEMA Elbistan İlçe Sorumlusu olan Fatih Çetin, ilçe yönetimini belirledikten sonra ilk toplantısını yaptı.

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TEMA Elbistan İlçe Yönetimi toplandı

            Kısa bir süre önce TEMA Elbistan İlçe Sorumlusu olan Fatih Çetin, ilçe yönetimini belirledikten sonra ilk toplantısını yaptı.

TEMA Vakfı Elbistan İlçe Yönetimi, TEMA Vakfı Elbistan İlçe Sorumlusu Fatih Çetin ve değişik meslek gruplarından 13 kişinin katılımıyla oluşturuldu.

Elbistan ve bölgede yaşanan çevre sorunlarını ele alan çevre gönüllüleri, acil eylem planını belirledi. TEMA Kahramanmaraş İl Temsilcisi Abdurrahman Akbolat'ın da katıldığı toplantıda, doğaya karşı farkındalık ve sağlıklı bir çevre için yapılacak çalışmalar kararlaştırıldı.

Ülke genelinde 635 bini aşkın gönüllüsüyle birlikte yaşam anlamına gelen toprağa sahip çıkan TEMA Vakfı’nı temsil etmenin büyük sorumluluk olduğunu belirten, TEMA Vakfı Elbistan İlçe Sorumlusu Fatih Çetin, “TEMA’nın en büyük gücü her zaman gönüllüleri olmuştur. Sahip olduğu doğal varlıkları ile Elbistan’da sürdürülebilir yaşamı korumak üzere gönüllü ekibim ile birlikte var gücümüzle çalışacağız. Minik TEMA, Yavru TEMA, Ortaokul TEMA, Lise TEMA ve Genç TEMA gruplarını oluşturarak, ilçemizdeki gönüllü sayımızı artırıp, ilçemize doğa ve çevre konusunda en üst düzeyde katkı sağlayacağız. Bunun için de her zaman daha çok gönüllüye ihtiyacımız var. Herkesi TEMA gönüllüsü olmaya ve destek vermeye çağırıyoruz” dedi.

TEMA yönetimi yaptığı toplantıda, yapılacak çalışmalar görüşüldü. 

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