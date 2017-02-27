Teleferik projesi hayata geçiyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak olan teleferik projesi için kamulaştırma çalışmaları başladı.

Kamulaştırma çalışmalarına ilişkin Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Şehrimizde son yıllarda görülen sanayileşme ve iktisadi gelişmeye bağlı olarak birçok konuda olduğu gibi Büyükşehir Belediyemiz tarafından da yeni projeler birer birer hayata geçirilmektedir. Bu minval üzere büyükşehir belediye başkanımız Fatih Mehmet Erkoç beyin projeleri arasında yer alan teleferik projesini inşa etme yolunda Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı Kamulaştırma Şube Müdürlüğünce ilk adım atılarak, kamulaştırma çalışmalarına başlandı.

Şehrimize turizm, ulaşım ve ekonomik alanda katkı sağlayacak olan teleferik projesi Kahramanmaraş Kalesi batısında Acemli Camii Kale açık otopark üçgen içerisinde kalan alanda teleferik başlangıç istasyonu ve şehrin kuzeyinde ise Çamlık Mahallesi sınırları içerisinde teras lokanta batısında varış istasyonu inşa edilecektir.

İmar planına göre Kale batısındaki havai hat teleferik istasyon alanı olarak tanımlı alanında 29 adet parsel kamulaştırma kapsamında bulunmakta olup, ilk etapta 7 adet parselin kamulaştırılmasına başlanmıştır. Kamulaştırılmasına başlanılan parsellerin üzerindeki binaların 3 adedinde kamulaştırma tamamlanmış ve 4 adet parselde ise kamulaştırma dava süreci devam etmektedir. Kamulaştırma işlemleri sonuçlandığında 2 kilometre uzunluğundaki teleferik İnşaat çalışmalarına başlanacak olup, tamamlandığında insanlarımız havası ve doğası ile ünlü şehrimizi seyretme ve dinlenme imkânına kavuşmuş olacaktır” denilerek bilgi verildi.



