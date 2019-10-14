Tel Abyad’da 6 yıl sonra ilk ezan

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan ve Suriye Milli Ordusu askerlerince desteklenen Barış Pınarı Harekatı başarıyla devam ediyor. Operasyonda kritik bölge olan Tel Abyad teröristlerden arındırıldı. Merkezin kurtarılmasıyla birlikte 6 yıl aradan sonra yeniden ezan ve tekbir sesleri yükseldi. Teröristlerden arındırılan Tel Abyad'da Suriye Milli Ordusu askerlerinden biri, ailesiyle yıllar sonra buluşurken duygusal anlar yaşandı. Ayrıca Tel Abyad'da 6 yıl sonra ezan sesi duyuldu.

TSK'nın başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri, YPG/PKK'lı teröristlerle girilen şiddetli çatışmaların ardından ilçe merkezinin tamamında kontrolü eline geçirdi. SMO askerleri, ilçe merkezinde arama tarama faaliyetlerine başladı. Tel Abyad, harekatta Resulayn'ın ardından ele geçirilen ikinci ilçe merkezi oldu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Fırat'ın doğusunda planlandığı gibi başarılı şekilde devam eden Barış Pınarı Harekâtı'nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısı 550 oldu” denildi.