Tekstil atıkları geri dönüşüme kazandırılıyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, çevreci uygulamalarıyla beğeni topluyor. Çalışmalar kapsamında, ‘Sıfır Atık Projesi’ çerçevesinde hayata geçirilen Kıyafet Kumbaraları Projesi meyvelerini vermeye başladı. Şehrin muhtelif yerlerine Şubat 2021 tarihi itibariyle yerleştirilen 84 adet kıyafet kumbarası, yaklaşık 2 ton tekstil ürününün geri dönüşümünü sağladı. Her türden kıyafet, ayakkabı ve çantanın yanı sıra nevresim, perde ve benzeri tekstil ürünlerinin de dönüşümü sağlanabiliyor. Merkezi cadde, bulvar ve meydanlara 300 adet yerleştirilmesi planlanan kumbaraların, yıllık kişi başı yaklaşık 40 kilograma kadar tekstil ürününün dönüşümünü sağlaması hedefleniyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı’ndan çalışmalara ilişkin yapılan açıklamada, “Şehrimizin merkezi noktalarında konumlandırdığımız 84 adet kumbaramızla 60 gün gibi kısa bir sürede 2 bin kilogram tekstil ürününün dönüşümünü sağlayabilecek atık toplanarak geri dönüşüme kazandırıldı. Projeyle birlikte hem tekstil ürünlerinin üretimlerinde kullanılan kimyasalların ve gereken enerjinin tasarrufu sağlanarak karbon ayak izi azalıyor, hem de ihtiyaç sahipleri dönüştürülmüş ürünleri kullanabiliyor” ifadeleri kullanıldı.