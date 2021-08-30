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Tekeri patlayan otomobil karşı şeride geçip kamyonetle çarpıştı

Elbistan’da tekeri patlayınca karşı şeride geçtiği öğrenilen otomobilin kamyonetle çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Tekeri patlayan otomobil karşı şeride geçip kamyonetle çarpıştı
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Kazada, gelin adayı olan otomobil sürücüsünün Malatya’dan Göksun ilçesine düğünü için çeyiz eşyası götürdüğü öğrenildi.

Kaza, Elbistan-Göksun karayolunun Ekinözü kavşağı civarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Malatya’dan Göksun istikametine doğru ilerleyen Buket Y. (30) idaresindeki 44 ABD 804 plakalı otomobil, iddiaya göre ön tekerinin patlaması sonucu kontrolden çıktı. Refüjü aşarak karşı şeride geçen otomobil, Elbistan istikametine seyir halinde olan Hüseyin B.’nin kullandığı 46 D 0915 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada, her iki araç sürücüsü de yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüler, ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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