Tekeri çıkan römorktan dökülen pancarlar, ulaşımı aksattı

Edinilen bilgiye göre, bir çiftçi, tarlasından söktüğü pancarları traktörünün arkasına bağladığı 2 römorka yükleyerek şeker fabrikasına doğru yola çıktı. Elbistan-Malatya karayolunda ilerleyen traktör, ilçe girişine yaklaştığı sırada arkasında takılı bulunan 2.römorkun arka tekeri çıktı. Römorktaki pancarlar ise yola döküldü. Yolun büyük bölümünü kapatan pancarlar, diğer sürücülere zor anlar yaşattı. Trafik polisleri ve karayolları ekipleri, yolun her iki yönünde de önlem alarak sürücüleri uyardı. Yola dökülen pancarların, yaklaşık 1 saatlik çalışma ile başka bir römorka yüklenmesinin ardından Elbistan-Malatya karayolunda trafik normale döndü.

Yetkililer, traktör sürücülerini karayoluna çıkmadan önce kullandıkları ekipmanların bakımlarını yapmaları konusunda uyardı.