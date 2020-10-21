Edinilen bilgiye göre, H.A, tarlasından römorklara yüklediği şekerpancarını fabrikaya teslim etmek üzere traktörü ile yola çıktı. Traktör, Kabaağaç Mahallesi’ne geldiği sırada en arkada bulunan römorkun tekeri çıktı. Diğer römorkla bağlantı noktasından ayrılan römork devrildi. Römorktaki tonlarca şekerpancarı da yola ve çevreye savruldu. Şekerpancarlarının ve römorkun ulaşımda aksamaya yol açması nedeniyle bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, Elbistan-Göksun yolunu trafiğe kapatırken, yoldaki pancarlar da iş makinesi yardımıyla temizlendi. Yolda, uzun araç kuyrukları oluştu. Pancarların temizlenip tekrar güvenli hale getirilmesi ile birlikte yoldaki ulaşım normale döndü.
Tekeri çıkan pancar yüklü römork devrildi
Elbistan-Göksun karayolunda tekeri çıkan pancar yüklü römork devrildi. Tonlarca pancar karayoluna dağılırken olayda büyük şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.
21 Ekim 2020 Çarşamba 14:31
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