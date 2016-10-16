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Tek erkek evlattı, şehit düştü

Hakkari'de askerin arama tarama faaliyeti esnasında PKK’lı teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucunda Elbistanlı Uzman Çavuş Mesut Polat (24) şehit oldu.

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Tek erkek evlattı, şehit düştü

 Hakkari'de askerin arama tarama faaliyeti esnasında PKK’lı teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucunda Elbistanlı Uzman Çavuş Mesut Polat (24) şehit oldu.

Hakkari-Van karayolunun 30'uncu kilometresinde meydana gelen olayda askerlerin yol arama tarama faaliyeti sırasında, PKK’lılar tarafından daha önceden yola döşenen el yapımı infilak etti. Patlamada Elbistanlı Uzman Çavuş Mesut Polat şehit düştü. Şehit Uzman Çavuş Polat’ın naaşı Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şehit Uzman Çavuş Mesut Polat’ın acı haberi, Pınarbaşı Mahallesi Serap Sokak’ta bulunan baba ocağına tez ulaştı. Baba Mehmet ve anne Erabia Polat’a tek oğullarının şehit düştüğü haberi, Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun, Elbistan İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Vural Ekiz ve İlçe Emniyet Müdürü Barış Murat Başol tarafından verildi. Şehit haberini alan aile, gözyaşlarına boğulurken, evden yükselen ağıtlar ve feryatlar yürekleri dağladı.

Bekar olduğu öğrenilen şehit uzman Çavuş Mesut Polat’ın 2 yıl önce Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yaptığı öğrenildi. Hakkari Özel Harekat Tabur Komutanlığı emrinde görev yapan Polat’ın, 2 kız kardeşinin bulunduğu bildirildi. Mehmet ve Erabia Polat ailesinin tek erkek çocuğu olan Polat’ın, 12 Ağustos’ta Mardin'in Nusaybin ilçesinde devriye görevi yapan polis aracına PKK'lı teröristler tarafından açılan ateşte şehit olan polis memuru Durmuş Polat’ın da akrabası olduğu öğrenildi.

Şehit uzman çavuş Mesut Polat’ın cenazesi, Hakkari’deki törenin ardından 17 Ekim 2016 Pazartesi günü Elbistan’a getirileceği ve öğle namazına müteakip yapılacak törenin ardından Gariplik Mezarlığına defnedileceği bildirildi.

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Veli d. 2 ay önce

Bedir Savaşı Sırasında Allah Rasûlü -sallâllâhu aleyhi ve sellem- buyurdular:

“–Her kim, bugün düşmandan yüz çevirmeyip sebât eder, şehit düşerse, Cenâb-ı Hak elbette onu cennete koyacaktır. Bugün şehit olanlara Firdevs Cenneti hazırdır. Hücûm ediniz, hamle ediniz!” (İbn-i Hişâm, II, 267-268)

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gonca 2 ay önce

Ruhun Şâd mekanin cennet olsun Şehidim Sen ölmedin sen kalbimizde yaşayacaksin :(

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NEVZAT CEHİZ 2 ay önce

ŞEHİTİMİZİN YAKINLARINA SABIRLAR DİLİYORUM.MEKANI CENNET OLSUN.HEPİMİZİN BAŞI SAGOLSUN.

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gkhn 2 ay önce

Rabbim ailesine ve yakınlarına sabır versin milletimizin başı sag olsun.

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Leyla 2 ay önce

Allah rahmet etsin mekani cennet kabri nur dolsun ailesine rabbim sabir versin butun sehitlerimizin ruhu şad olsun

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bayram. cevher 2 ay önce

Allah rahmet eylesin geride kalanlarına sabır ihsan eylesin

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murat yucel 2 ay önce

Allah rahmet eylesin mekanin cennet olsun.

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Zekeriya 2 ay önce

Rabbim mekanını cennet ailesine yakınlarına sabır eylesin sebeb
olanlarıda Allah felç eylesin

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