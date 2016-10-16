Tek erkek evlattı, şehit düştü

Hakkari'de askerin arama tarama faaliyeti esnasında PKK’lı teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucunda Elbistanlı Uzman Çavuş Mesut Polat (24) şehit oldu.

Hakkari-Van karayolunun 30'uncu kilometresinde meydana gelen olayda askerlerin yol arama tarama faaliyeti sırasında, PKK’lılar tarafından daha önceden yola döşenen el yapımı infilak etti. Patlamada Elbistanlı Uzman Çavuş Mesut Polat şehit düştü. Şehit Uzman Çavuş Polat’ın naaşı Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şehit Uzman Çavuş Mesut Polat’ın acı haberi, Pınarbaşı Mahallesi Serap Sokak’ta bulunan baba ocağına tez ulaştı. Baba Mehmet ve anne Erabia Polat’a tek oğullarının şehit düştüğü haberi, Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun, Elbistan İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Vural Ekiz ve İlçe Emniyet Müdürü Barış Murat Başol tarafından verildi. Şehit haberini alan aile, gözyaşlarına boğulurken, evden yükselen ağıtlar ve feryatlar yürekleri dağladı.

Bekar olduğu öğrenilen şehit uzman Çavuş Mesut Polat’ın 2 yıl önce Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yaptığı öğrenildi. Hakkari Özel Harekat Tabur Komutanlığı emrinde görev yapan Polat’ın, 2 kız kardeşinin bulunduğu bildirildi. Mehmet ve Erabia Polat ailesinin tek erkek çocuğu olan Polat’ın, 12 Ağustos’ta Mardin'in Nusaybin ilçesinde devriye görevi yapan polis aracına PKK'lı teröristler tarafından açılan ateşte şehit olan polis memuru Durmuş Polat’ın da akrabası olduğu öğrenildi.

Şehit uzman çavuş Mesut Polat’ın cenazesi, Hakkari’deki törenin ardından 17 Ekim 2016 Pazartesi günü Elbistan’a getirileceği ve öğle namazına müteakip yapılacak törenin ardından Gariplik Mezarlığına defnedileceği bildirildi.