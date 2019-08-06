TEİAŞ’ın ek kapasite tahsisi, Elbistan’a yarayacak

TEİAŞ, rüzgar ve güneş enerjisi santralleri için 12 ayrı bölgede 2.870 MW ek kapasite tahsis edilebileceğini açıkladı. TEİAŞ Genel Müdürlüğü, rüzgar ve güneş enerjisi santralleri elektriksel güç artırım taleplerine ilişkin olarak hazırlanan bölgesel kapasiteleri açıkladı. Buna göre, rüzgar ve güneş enerjisi santralleri için yapılan elektriksel kapasite artırım başvuruları için 12 ayrı bölgede 2.870 MW’lik ek kapasite tahsis edilebilecek. TEİAŞ’ın açıkladığı ek kapasite haritasına göre, aralarında Kahramanmaraş’ın da yer aldığı 9.bölgedeki illere 50 MW ek kapasite verilebilecek. Kahramanmaraş’ın halihazırda toplam 211 MW’lik kapasitesi bulunuyor.

9.bölgeye tanınacak ek kapasiteden Elbistan’ın da özellikle güneş enerjisi santralleri yatırımları noktasında yararlanmasına kesin gözüyle bakılıyor. Güneş enerjisinden elektrik üretiminde verimlilik açısından Türkiye’nin en iyi 3.bölgesi olarak tespit edilen Elbistan, son yıllarda bu alanda büyük ivme yakaladı. Elbistan’da, güneşlenmenin yılda bin 780 saat olarak gerçekleştiğine ilişkin veriler mevcut. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın alt limit olarak belirlediği yıllık bin 621 saatin üzerinde gerçekleşen bu veriler, bu güneşten elektrik üreterek satmak isteyen yatırımcıların da dikkatini çekiyor. Rakımı, sıcaklık oranı, nem oranı ve güneşlenme süresi açısından GES kurulumu için aranan birçok şartı karşılayan Elbistan’da GES’ler birer birer devreye alınıyor. Elbistan’a bağlı Büyükyapalak ve Evcihüyük ve Gökçek Mahalleleri’nde yapımı tamamlanan güneş enerjisi santrali elektrik üretimine başladı. Birçok projenin de önümüzdeki günlerde hayata geçmesi bekleniyor. TEİAŞ’ın açıkladığı ek kapasite de yatırım için bekleyen girişimcilere doping etkisi yaptı.