banner136
banner138
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

TEİAŞ’ın ek kapasite tahsisi, Elbistan’a yarayacak

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi’nin (TEİAŞ), rüzgar ve güneş enerjisi santralleri için 12 ayrı bölgede 2.870 MW ek kapasite tahsis edilebileceğini açıklaması, Elbistan’ın güneş ve rüzgarına yatırım yapmayı bekleyenleri umutlandırdı.

TEİAŞ’ın ek kapasite tahsisi, Elbistan’a yarayacak
banner145
banner143

TEİAŞ, rüzgar ve güneş enerjisi santralleri için 12 ayrı bölgede 2.870 MW ek kapasite tahsis edilebileceğini açıkladı. TEİAŞ Genel Müdürlüğü, rüzgar ve güneş enerjisi santralleri elektriksel güç artırım taleplerine ilişkin olarak hazırlanan bölgesel kapasiteleri açıkladı. Buna göre, rüzgar ve güneş enerjisi santralleri için yapılan elektriksel kapasite artırım başvuruları için 12 ayrı bölgede 2.870 MW’lik ek kapasite tahsis edilebilecek. TEİAŞ’ın açıkladığı ek kapasite haritasına göre, aralarında Kahramanmaraş’ın da yer aldığı 9.bölgedeki illere 50 MW ek kapasite verilebilecek. Kahramanmaraş’ın halihazırda toplam 211 MW’lik kapasitesi bulunuyor.

9.bölgeye tanınacak ek kapasiteden Elbistan’ın da özellikle güneş enerjisi santralleri yatırımları noktasında yararlanmasına kesin gözüyle bakılıyor. Güneş enerjisinden elektrik üretiminde verimlilik açısından Türkiye’nin en iyi 3.bölgesi olarak tespit edilen Elbistan, son yıllarda bu alanda büyük ivme yakaladı. Elbistan’da,  güneşlenmenin yılda bin 780 saat olarak gerçekleştiğine ilişkin veriler mevcut.  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın alt limit olarak belirlediği yıllık bin 621 saatin üzerinde gerçekleşen bu veriler, bu güneşten elektrik üreterek satmak isteyen yatırımcıların da dikkatini çekiyor. Rakımı, sıcaklık oranı, nem oranı ve güneşlenme süresi açısından GES kurulumu için aranan birçok şartı karşılayan Elbistan’da GES’ler birer birer devreye alınıyor. Elbistan’a bağlı Büyükyapalak ve Evcihüyük ve Gökçek Mahalleleri’nde yapımı tamamlanan güneş enerjisi santrali elektrik üretimine başladı. Birçok projenin de önümüzdeki günlerde hayata geçmesi bekleniyor. TEİAŞ’ın açıkladığı ek kapasite de yatırım için bekleyen girişimcilere doping etkisi yaptı.


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Muhammet 2 hafta önce

Kömür kömür diyenler bu haberi okuyor mu acaba.gazeteniz genel yayın yönetimi zaten sadece termik santraller konusunda halkin yanındayken alıyor ki doğru bir yönetim anlayışı inşAllah yeni nesiller termik santral belasından kurtulur

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Ö.YÜCE 2 hafta önce

Binaların üzerine güneş enerji panelleri bırakılarak kendi enerjisini kendisi üretme imkanımız var fazlasını da devlete satar. Tabi ki bunları yapabilmek için Devletin teşvikler vermesi gerekli. Allah'ın vermiş olduğu bu nimetlerden sonuna kadar yararlanırız İnşAllah.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
vatandaş 2 hafta önce

sevgili elbistan halkı ilçenize böyle çevreye zararsız ilçeye faydalı güzel yatırımlar yapılması çok umutlandırıcı. yanlız bölgeye yatırım yapan firmalar araç gereçlerinin güneş panellerinin çalınmasından .tehdit edilmelerinden şikayetciler toplum olarak bu konulara daha duyarlı olunursa herkes için daha iyi olur.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Vatandas 2 hafta önce

Ak pinar belen tepesi ruzgar ve Güneş enercisi için uygun yerler

Cevapla
Beğenmedim! (0)

banner129

banner116