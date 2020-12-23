Tehlike canları çalıyor

Türkiye’nin büyük bölümünde hissedilen kuraklığın bölgede oluşturduğu büyük risk, geçtiğimiz yıl ve bu yıl aynı tarihte çekilen fotoğraflarla gözler önüne serildi.

2019 yılının aynı döneminde çekilen fotoğraflarda Nurhak başta olmak üzere bölgeyi çevreleyen dağlar, 1 metrenin üzerinde karla kaplıyken, bu yıl ise kardan tek bir iz bile bulunmuyor.

Türkiye'de yağışların azalması ile başlayan 'meteorolojik kuraklık' kısa zamanda barajlarda etkisini gösterdi. Beklenen yağışların düşmemesi' 'tarımsal kuraklık' tehlikesini de beraberinde getirdi. Elbistan, Ekinözü ve Nurhak’ta da özelikle kar yağışı yönünden son zamanların en kurak mevsimlerinden biri yaşanıyor. Her yıl bu dönemde 1-2 metre kar alan yerlerde, aralık ayının sonlarına yaklaşılsa da beklenen karın yağmaması, bölge halkını kara kara düşündürüyor. Dağ zirvelerinde çok az miktardaki kara, daha alçak kesimlerde hiç rastlanılmıyor. Özellikle kış aylarının şiddetli yaşandığı Nurhak’ta çekilen fotoğraf karesi, tehlikenin boyutunu anlatıyor. Geçtiğimiz yıl 24 Aralık’ta çekilen fotoğraflarda Nurhak Ayranpınarı bölgesinde 1 metrenin üzerinde kar varken; bu yıl ise bozkırı andıran görüntüler yaşanıyor. Yine aynı şekilde çok kar alan bölgelerden biri olan Umutlu’da da aynı görüntüler göze çarpıyor. Bölgenin diğer noktalarında da beyaz örtüden eser bulunmuyor.

Önceki yıllarda metrelerce karın yağdığı bölgede, bu yıl kış mevsiminin ılık geçmesi ve beklenen karın bir türlü yağmaması, büyük tehlike arz ediyor. Bu durum, bölgede yaz aylarının sıkıntılı geçeceğine işaret ediyor. Geçen hafta yağan yağmur özellikle çiftçileri ve hayvan sahiplerini biraz umutlandırsa da bölgede karın olmaması, eriyen kar sularından beslenen dere ve çaylarla birlikte yer altı suları için de tehlike çanlarının çalması anlamına geliyor. 'Aylık Kuraklık Analizi' haritalarından derlenen bilgilere göre, kuraklık şiddeti gittikçe artıyor. Haritaya göre çok şiddetli kuraklığın hissedildiği Elbistan, Nurhak ve Ekinözü üçgeninde, beklenen karın yağmaması, durumu daha da kötüye gitmesine neden olabilir. Yağışların olmaması, doğal afet olarak nitelendirilen olağanüstü kuraklık açısından tehlike çanlarının çalması demek. Yoğun olarak hayvancılığın yapıldığı bu yörelerdeki vatandaşlar ise, ‘kar senesi var senesi’ sözünü hatırlatarak ocak ayı ile birlikte bölgede hasret kaldıkları karın yağmasını umut ediyor.



