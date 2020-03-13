Tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı

Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı, O.G. isimli şahıs hakkında tefecilik ve resmi belgede sahtecilik suçundan soruşturma başlattı. Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, soruşturma kapsamındaki arama kararına istinaden şahsın ikameti ve aracında arama yaptı. Yapılan aramada 8 adet senet ile 3 adet alacak verecek bilgileri bulunan not defteri ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Elbistan Adliyesi’nde hakim karşısına çıkarılan O.G., tutuklandı.

O.G., Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.