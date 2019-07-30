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Tefecilik operasyonu: 3 tutuklama

Afşin ilçesinde polisin düzenlediği tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi’den 3’ü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Tefecilik operasyonu: 3 tutuklama
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Afşin İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından ilçede tefecilik yaptığı belirlenen 6 şahsa yönelik operasyon gerçekleştirdi. Edinilen bilgilere göre, polis ekiplerinin gerçekleştirdiği tefecilik operasyonunda, 5 şüpheli yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğündeki sorgulamanın ardından 2 şüphelinin serbest bırakılırken, mahkemeye çıkarılan 3 zanlı tutuklandı. 1 zanlının da firari olarak arandığı bildirildi.

Afşin Cumhuriyet Başsavcılığından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada ise, vatandaşların mağdur olmaması için emniyet güçleriyle birlikte soruşturmaların kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

 


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Tefecilik Belası 3 hafta önce

Birçok kişisinin başına bela olan bu musibetlere gereken cezalar verilmelidir.

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Misafir Avatar
TEFECİLİK NEDİR 3 hafta önce @Tefecilik Belası

KANUNDA SUÇ OLAN BİR EYLEMİ(TEFECİLİK) ZORLA BORÇ VERMİYORLAR DEYİP UYUŞTURUCU SATMAK, HIRSIZLIK YAPMAK GİBİ SUÇLARI SAVUNMAK GİBİDİR.ENİNDE SONUNDA BEDDUA ALAN BU KİŞİLERİN ACI SONLARINI BU DÜNYADA DA GÖRMEK İSTİYORUZ.İSTEDİĞİNİZ YALANI SÖYLEYİN.

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Misafir Avatar
H.ALİ 3 hafta önce @Tefecilik Belası

ZORLA VERMİYORLAR GİDİP YALVARARAK ALIYORLAR GARDAŞ

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Teşekküler... 3 hafta önce

Afşin, Elbistan da çok fazla tefecilikle uğraşan pislikler var.Bunların hakkından gelinmesi lazım.Birçoğu da milliyetçi-muhafazakar görünümlü münafıklar.

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Ahmet 3 hafta önce

Afşin tutukluyor Elbistan saliyor.

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Necati 3 hafta önce

Herkes devletin savcisina sikayette bulunursa elbistanda bu pisliklerden cabuk kurtulur yeterki korkmayin onlar sizden korksun zaten delikanli yigit adam tefecilik yapmaz

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Zirtapoz 3 hafta önce

Parayi Parayla satiyor Uyaniklar

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hakan 3 hafta önce

bu insanlardan da toplum temizlenmeli birçok yuvanın yıkılıp toplumun zarar görmesinin ana nedeni operasyonlar artırılmalı

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Esnaf 3 hafta önce

Borç alanlar borcunu ödemeli... Tefeciye gerek kalmamalı

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Yurdal 3 hafta önce

Bu pisliklere yüce Türk adaleti en ağır cezayı vermelidir.Kan emiciler hak ettikleri Cezaları almalıdır.

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