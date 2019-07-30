Tefecilik operasyonu: 3 tutuklama

Afşin İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından ilçede tefecilik yaptığı belirlenen 6 şahsa yönelik operasyon gerçekleştirdi. Edinilen bilgilere göre, polis ekiplerinin gerçekleştirdiği tefecilik operasyonunda, 5 şüpheli yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğündeki sorgulamanın ardından 2 şüphelinin serbest bırakılırken, mahkemeye çıkarılan 3 zanlı tutuklandı. 1 zanlının da firari olarak arandığı bildirildi.

Afşin Cumhuriyet Başsavcılığından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada ise, vatandaşların mağdur olmaması için emniyet güçleriyle birlikte soruşturmaların kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.