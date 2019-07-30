Tefecilik operasyonu: 3 tutuklama

Afşin İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından ilçede tefecilik yaptığı belirlenen 6 şahsa yönelik operasyon gerçekleştirdi. Edinilen bilgilere göre, polis ekiplerinin gerçekleştirdiği tefecilik operasyonunda, 5 şüpheli yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğündeki sorgulamanın ardından 2 şüphelinin serbest bırakılırken, mahkemeye çıkarılan 3 zanlı tutuklandı. 1 zanlının da firari olarak arandığı bildirildi.
Afşin Cumhuriyet Başsavcılığından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada ise, vatandaşların mağdur olmaması için emniyet güçleriyle birlikte soruşturmaların kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.
Birçok kişisinin başına bela olan bu musibetlere gereken cezalar verilmelidir.