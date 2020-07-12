Tedbirlere uyulmayan düğünlerde resmi nikah kıyılmayacak

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, ilçede düğün törenleri kaynaklı koronavirüs vakalarında artış yaşandığına dikkat çekerek, “Gerekli tedbirlerin alınmadığı törenlerde resmi nikah işlemi yapılmayacak” diye konuştu.

Elbistan’da Temmuz ayı başı itibariyle tekrar başlayan düğün ve kına gecesi gibi toplu organizasyonlara bağlı olarak koronavirüs vakalarının artış göstermesi üzerine Elbistan Belediyesi’nden de önemli bir adım geldi. Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, törenlerde uyulması gereken kurallar ve tedbirlerin toplum sağlığı için önemine dikkat çekerek, “Düğün, nişan, kına gecesi gibi kutlamalar ve törenlerde tedbirlerin yeterince uygulanmaması nedeniyle vaka sayılarının arttığı gözlenmektedir. Vatandaşlarımızdan isteğimiz hem kendi hem de misafirleri ile toplumumuzun tümünün sağlığını düşünerek alınan tedbirlere harfiyen uymalarıdır. Hep birlikte, maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralına uyarak bu virüsü kendimizden de toplumumuzdan da uzak tutmak elimizde” dedi.

Kovid-19 tedbirlerine ve kurallara uyulmayan düğün törenlerinde resmi nikah kıyılmayacağının altını çizen Başkan Gürbüz, “Tüm vatandaşlarımızdan hassasiyet bekliyoruz. Lütfen tedbiri elden bırakmayalım. Rehavete kapılmadan bu mutlu gün ve anlara gölge düşürecek davranışlardan kaçınalım. Düğünlerde uyulacak kurallar, bakanlıklarımızca belirlendi. Bu tedbirlerin uygulanmadığı düğünlerde resmi nikah kıyılmayacak. Bu tedbirler, hepimiz için alındı ve herkesin uyması gerekiyor” ifadelerini kullandı.