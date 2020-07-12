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Tedbirlere uyulmayan düğünlerde resmi nikah kıyılmayacak

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, ilçede düğün törenleri kaynaklı koronavirüs vakalarında artış yaşandığına dikkat çekerek, “Gerekli tedbirlerin alınmadığı törenlerde resmi nikah işlemi yapılmayacak” diye konuştu.

Tedbirlere uyulmayan düğünlerde resmi nikah kıyılmayacak
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Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, ilçede düğün törenleri kaynaklı koronavirüs vakalarında artış yaşandığına dikkat çekerek, “Gerekli tedbirlerin alınmadığı törenlerde resmi nikah işlemi yapılmayacak” diye konuştu.

Elbistan’da Temmuz ayı başı itibariyle tekrar başlayan düğün ve kına gecesi gibi toplu organizasyonlara bağlı olarak koronavirüs vakalarının artış göstermesi üzerine Elbistan Belediyesi’nden de önemli bir adım geldi. Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, törenlerde uyulması gereken kurallar ve tedbirlerin toplum sağlığı için önemine dikkat çekerek, “Düğün, nişan, kına gecesi gibi kutlamalar ve törenlerde tedbirlerin yeterince uygulanmaması nedeniyle vaka sayılarının arttığı gözlenmektedir. Vatandaşlarımızdan isteğimiz hem kendi hem de misafirleri ile toplumumuzun tümünün sağlığını düşünerek alınan tedbirlere harfiyen uymalarıdır. Hep birlikte, maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralına uyarak bu virüsü kendimizden de toplumumuzdan da uzak tutmak elimizde” dedi.

Kovid-19 tedbirlerine ve kurallara uyulmayan düğün törenlerinde resmi nikah kıyılmayacağının altını çizen Başkan Gürbüz, “Tüm vatandaşlarımızdan hassasiyet bekliyoruz. Lütfen tedbiri elden bırakmayalım. Rehavete kapılmadan bu mutlu gün ve anlara gölge düşürecek davranışlardan kaçınalım. Düğünlerde uyulacak kurallar, bakanlıklarımızca belirlendi. Bu tedbirlerin uygulanmadığı düğünlerde resmi nikah kıyılmayacak. Bu tedbirler, hepimiz için alındı ve herkesin uyması gerekiyor” ifadelerini kullandı.


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Vatandaş 4 hafta önce

Ahmet karacabey caddrsinde ışıklada bekliyorum arabada adamın biri habşuruk oksürük herşey tam öyle böyle değil azını tutmak yok en son ellerini trafik direğinde temizliyordu olayın oldugu bölgeden rahat 10 kisi gecti corana bulaşmasa ayip olur şahsen.idrak yollarımızin açılması dileğiyle.Allah milletimizi korusun.not düğünlerde oynak şarkı çalmazlarsa sosyal mesafe bir nebze korunur.

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Vatandaş 4 hafta önce

Boş bir tedbir insanlar resmi nikahını yapıp düğün yapıyorlar.. Daha uygulanabilir tedbirler lazım

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ali küçük 3 hafta önce

düğünde gelinlik denenir damatlık denenir yaş pasta gelir oyun oynanır ama halay yasak tuaf bir karar carşıda pazarda kol kola maskesiz serbes ama halay yasak vürüslü insan elbistana giriş yapar ama halay yasak el sabunla yıkanınca virüs bulaşmaz ama eldivenle bile halay yasak. ancak bu kadar olur

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Vatandaş 4 hafta önce

Ulusal basin elbistani konuşuyor bu haberi yapmadan tedbir alsaydınız ne gerek vardı bu olumsuzluğu reklam etmeye ilçemize en büyük kötülük bu yaptıginiz

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Salih Kara 3 hafta önce

Biz ne bilek beyim büyük (ler) bilir. (Abdurrahim Karakoç)

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çağdaş 3 hafta önce

ihmal bir düğünle kalsa elbistan'da çoğu kıraathanelerde yasak olduğu halde kumar oynatılıyor hiçbir önlem alınmıyor acaba görevliler görmezdenmi geliyor hiç kontrol yapılmıyor

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Vatandaş 3 hafta önce

Düğünlerde polis gelince takılan maske ve yasak adı altında halay var geri kalan her şey normal . Girişteki ölçülen ateş , maskesiz sosyal mesafesiz olduktan sonra ne anlamı var . Elbistan belediyesi olarak düğün başından sonuna kadar bekleyen polisler sevk etmeli kurallara anca halk böyle uyar

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Mustafa Küçük 3 hafta önce

Kına yapılıyor birgün sonra düğün yapılıyor kınayı yasak edin yapana para cezası düğünlerde gelin çıkıncaya kadar sivil veya resmi polis görelim bakalım bir kişi oynarmı

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