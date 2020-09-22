Tedbirlere uymayanlara kesilen cezalar artıyor

Elbistan’da maske, sosyal mesafe ve hijyen denetimleri sıkı bir şekilde sürdürülüyor. Vatandaşlara yönelik denetimler kolluk kuvvetleri tarafından, işyerleri ise Elbistan Kaymakamlığı koordinasyonundaki 9 adet denetim komisyonunca yapılıyor. Söz konusu denetimlerin, Eylül ayı içerisindeki sonuçları belli oldu. Eylül ayında özellikle maske kuralı olmak üzere alınan tedbirlere uymayan yaklaşık 150 kişiye Hıfzıssıhha Kanunu’nun ilgili maddesi doğrultusunda idari para cezası uygulandı. Ayrıca, tedbirlere uymayan işyerlerine de aynı şekilde para cezası kesildi. Eylül ayında kesilen idari para cezası miktarı 130 bin TL’nin üzerine çıktı.

Vaka sayılarındaki artış doğrultusunda denetimlerin aralıksız olarak süreceği belirtildi.