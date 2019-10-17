TDP’nin başlattığı proje, engellilere umut olacak

İlçe genelindeki okulları kapsayan proje ile toplanacak mavi kapaklarla tekerlekli sandalye alınması sağlanması hem de öğrenciler arasında çevre bilinci ve toplumsal dayanışma ruhunun artırılması hedefleniyor.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amirliği görevlileri, engelli vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmak için önemli bir sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdi. ‘Bir kapak bir umut’ adı altında başlatılan proje kapsamında okullarda öğrencilerin destekleri toplanacak mavi kapaklar, engelli vatandaşlara umut olacak. Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amiri Komiser Yardımcısı Bilal Tekbıyık, proje kapsamında, ilçe genelindeki ortaokul ve liseler başta olmak üzere birçok okula mavi kapak kutusu bırakıldığını söyledi.

TDP Büro Amirliği olarak böylesine önemli bir sosyal sorumluluk projesine imza atmaktan dolayı sevinç duyduklarını belirten Tekbıyık, “Başta öğrencilerimiz arasına olmak üzere toplumun tamamında engelli vatandaşlarımıza karşı bir duyarlılık oluşturmayı amaçladığımız bu projemiz, öğrencilerde yardımlaşma duygusunun geliştirilmesine ve sosyal sorumluluk bilincinin artmasına vesile olacak” dedi.

Komiser Yardımcısı Tekbıyık, şöyle konuştu: “Engelli vatandaşlarımıza tekerlekli sandalye temini için ’Bir kapak bir umut’ projesini başlattık. Proje çerçevesinde ilçemiz genelindeki birçok okula kapak toplama kutusu bıraktık. Öğrencilerimize bu projenin amacını anlattık. Toplumsal bir dayanışmayla engellilere umut olacak projeye destek beklediğimizi söyledik. Bu projenin asıl amacı, engelli vatandaşlarımızın yaşamına bir katkı sunmak. Bunun yanında öğrencilerimizde dayanışma duygusunu artırmayı hedefliyoruz. Öğrencilerimiz, sadece okulda içtiğiniz suların değil, evlerinde de kullanılan pet şişelerin kapaklarını da bu kutularda biriktirecekler. Ailelerini, yakın çevrelerini de bu projeye dahil edecekler. Böylece okullarımızdan başlayarak toplumun geneline yayılan bir yardımlaşma ve paylaşma halkası oluşturmuş olacağız. Proje başlar başlamaz destek olmak için canı gönülden çaba gösteren öğrencilerimize teşekkür ediyorum.”

Öğrenciler de, engellilere umut olacak projeyi desteklediklerini söylediler.