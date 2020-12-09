TDP’den maske, mesafe ve hijyen uyarısı

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün tüm birimleri, koronavirüs tedbirlerine ilişkin olarak maske, sosyal mesafe ve sokağa çıkma kısıtlamaları için yoğun tempo ile çalışıyor. Ekipler denetimlerini sıkı bir şekilde sürdürürken Toplum Destekli Büro Amirliği görevlileri de Covid-19 salgınıyla mücadelede günlük hayatta alınması gereken önlemlerle ilgili vatandaşlardaki bilinç ve farkındalık düzeyini arttırmak amacıyla bir dizi çalışma yapıyor.

Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amirliği görevlileri, bu çerçevede ‘Sağlık için hepimiz için’ mottosuyla stant açtı. Stantta vatandaşlara maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda bilgilerin yer aldığı afişler asıldı.

TDP Büro Amiri Komiser Yardımcısı Ahmet Berker, “Pandemi sürecinde virüsten korunmak için 3 önemli tedbir var. Maske, sosyal mesafe ve hijyen. TDP Büro Amirliği olarak vatandaşlarımızda farkındalığı arttırmak amacıyla stant açtık. Bu tedbirlerin, salgının önlenmesinde hayati önem taşıdığını anlatarak vatandaşlarımızdan daha dikkatli olmalarını amaçlıyoruz. Tüm vatandaşlarımıza, bu sorumluluklarını yeniden hatırlatıyoruz. Kurum ve kuruluşlarımızın pandemi sürecinde gösterdikleri özverinin ve tedbirlerin, bu süreci atlatana kadar önceliğimiz olması gerektiğini anlatıyoruz. Hem kendi sağlıkları hem de toplum için maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulmasını istiyoruz” dedi.



