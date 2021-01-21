TDP’den ‘Kış lastiği hayatta tutar’ çalışması

Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amirliği görevlileri, vatandaşları ve sürücüleri, 1 Aralık-1 Nisan tarihleri arasında zorunluluk olan kış lastiği uygulamasıyla ilgili bilgilendirmek için Uzun Çarşı girişinde stant oluşturdu. TDP ekipleri, vatandaşlara ve trafikteki araç sürücülerine kış lastiği kullanmanın faydaları, yasal zorunluluğu ve önemi hakkında bilgilerle trafik güvenliğiyle ilgili notların yer aldığı broşürler dağıttı. Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerinin de katıldığı çalışmada, standın dışındaki ana caddelerdeki sürücülere broşür dağıtıldı.

Sürücülerden kendilerinin ve sevdiklerinin can güvenliği için duyarlı olmaları gerektiğini hatırlatan Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amirliği ekipleri, soğuk hava ve buzlu yollarda kış lastiği kullanmanın kaza riskini azaltacağına dikkati çektiler.

Güvenli bir sürüş için uzun yola çıkmadan önce araçların donanımlarının mutlaka kontrol edilmesini isteyen TDP görevlileri, araçlarda zincir, takoz ve çekme halatı bulundurmaları uyarısını yaptılar.











