TDP, imsakiye dağıtıp Covid-19 tedbirlerini hatırlattı

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amirliği ekipleri, ramazan ayı dolayısıyla Covid-19 tedbirleriyle ilgili uyarıların yer aldığı imsakiye dağıtarak vatandaşları duyarlı olmaya çağırdı.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amirliği görevlileri, içinde bulunduğumuz ramazan ayını da fırsat bilerek üzerinde Covid-19’la ilgili tedbirlerin ve uyulması gereken kuralların yer aldığı imsakiye hazırlattı. İmsakiyelere kısmi kapanma genelgesi ile alınan tedbirlerin başında gelen toplu iftar ve sahur yemeklerinin yasaklandığı kuralı yazıldı. Ayrıca, maske, mesafe ve temizlik kurallarından da ödün verilmemesi istendi.

Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amiri Komiser Yardımcısı Mustafa Demir, pandemi sürecinde vatandaşlardaki farkındalığı artırmak amacıyla çeşitli çalışmalara imza attıklarını söyledi.

Kısmi kapanma dönemi ile birçok kısıtlamanın hayatımıza yeniden girdiğini aktaran Demir, “Özellikle ev içi bulaşları önlemek amacıyla toplu iftar ve sahur gibi etkinlikler düzenlenmeyecek. 20 yaş altı ve 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız için de yeni yasaklar getirildi. Ayrıca seyahat yasağı da uygulanıyor. Biz de tüm bu konularda hem vatandaşlarımızın dikkatini çekmek hem de idrak ettiğimiz ramazan ayı münasebetiyle imsakiye hazırlattık. Cami çıkışında da vatandaşlarımıza dağıtıyoruz” dedi.

Vatandaşlar da TDP ekiplerine teşekkürlerini iletiler.