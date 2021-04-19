Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
Elbistan Belediyesi’nden Denetim Komisyonu Raporu açıklaması
Elbistan Belediyesi’nden Denetim Komisyonu Raporu...
25 bin dönümlük alanın tarıma açılmasına yeşil ışık
25 bin dönümlük alanın tarıma...
Bakanlıktan kısmi kapanmayla ilgili sorulara cevap
Bakanlıktan kısmi kapanmayla ilgili sorulara...
Millet İttifakı’ndan ‘Denetim Komisyonu Raporu’ açıklaması
Millet İttifakı’ndan ‘Denetim Komisyonu Raporu’...
Madde madde kısmi kapanma tedbirleri
Madde madde kısmi kapanma tedbirleri
banner191
banner162

TDP, imsakiye dağıtıp Covid-19 tedbirlerini hatırlattı

TDP Büro Amirliği ekipleri, ramazan ayı dolayısıyla Covid-19 tedbirleriyle ilgili uyarıların yer aldığı imsakiye dağıtarak vatandaşları duyarlı olmaya çağırdı.

TDP, imsakiye dağıtıp Covid-19 tedbirlerini hatırlattı
banner167

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amirliği ekipleri, ramazan ayı dolayısıyla Covid-19 tedbirleriyle ilgili uyarıların yer aldığı imsakiye dağıtarak vatandaşları duyarlı olmaya çağırdı.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amirliği görevlileri, içinde bulunduğumuz ramazan ayını da fırsat bilerek üzerinde Covid-19’la ilgili tedbirlerin ve uyulması gereken kuralların yer aldığı imsakiye hazırlattı. İmsakiyelere kısmi kapanma genelgesi ile alınan tedbirlerin başında gelen toplu iftar ve sahur yemeklerinin yasaklandığı kuralı yazıldı. Ayrıca, maske, mesafe ve temizlik kurallarından da ödün verilmemesi istendi.

Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amiri Komiser Yardımcısı Mustafa Demir, pandemi sürecinde vatandaşlardaki farkındalığı artırmak amacıyla çeşitli çalışmalara imza attıklarını söyledi.

Kısmi kapanma dönemi ile birçok kısıtlamanın hayatımıza yeniden girdiğini aktaran Demir, “Özellikle ev içi bulaşları önlemek amacıyla toplu iftar ve sahur gibi etkinlikler düzenlenmeyecek. 20 yaş altı ve 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız için de yeni yasaklar getirildi. Ayrıca seyahat yasağı da uygulanıyor. Biz de tüm bu konularda hem vatandaşlarımızın dikkatini çekmek hem de idrak ettiğimiz ramazan ayı münasebetiyle imsakiye hazırlattık. Cami çıkışında da vatandaşlarımıza dağıtıyoruz” dedi.

Vatandaşlar da TDP ekiplerine teşekkürlerini iletiler.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler