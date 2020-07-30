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TDP görevlilerinden Hayvan Borsası’nda sahte para uyarısı

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amirliği ekipleri, en yoğun günlerden birini yaşayan Hayvan Borsası’nda satıcıları ve vatandaşları sahte para konusunda uyardı.

TDP görevlilerinden Hayvan Borsası’nda sahte para uyarısı
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Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amirliği ekipleri, en yoğun günlerden birini yaşayan Hayvan Borsası’nda satıcıları ve vatandaşları sahte para konusunda uyardı.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amirliği ekipleri, kurbanlık alışverişini son güne bırakan vatandaşlar ile satıcılara, sahte para ile gerçek paranın arasındaki farkları anlatan broşürler dağıttı. Bayram arifesi nedeniyle oldukça kalabalık olan Hayvan Borsası’na giden TDP ekipleri, vatandaşlara sahte paranın nasıl anlaşılacağını gösterdi. Türk Lirası’nın özelliklerin yer aldığı broşürler de dağıtan TDP ekipleri, gerçek parayı sahtesinden ayıran özellikleri anlattı.

Dolandırıcıların özellikle para alışverişinin yoğun olduğu dönemleri seçtiklerini hatırlatan TDP ekipleri, kurbanlık alım satımı esnasında da bu tür olaylara sıklıkla karşılaşıldığını kaydettiler.

Satıcıların sahte paraya karşı çok dikkatli olması gerektiğinin altını çizen TDP görevlileri, kurbanlık alışverişinde verilen paraların mutlaka kontrol edilmesini istedi.

Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amirliği ekiplerinin uyarılarını dikkate alacaklarını belirten vatandaşlar ise, “Hayvan Pazarı, bayram öncesinde çok hareketli. Binlerce hayvan alım-satımı yapılıyor. Bu alışverişin tamamı da nakit para üzerine. Dolayısıyla burada sahte paralar daha fazla oluyor. Polisimiz bu insanlara fırsat vermemek için çalışıyor. Bize bilgi vermek için pazara gelen polislerimize teşekkür ederiz” şeklinde konuştular.


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Destek 1 hafta önce

Elbistandaki sokak hayvanları için elhaykoder’e kutu mama, süt, salam vb. Destekte bulunalım evimizin önüne 1 kap su bırakalım.

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