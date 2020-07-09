TDP ekiplerinden nehirde yüzen çocuk ve gençlere boğulma uyarısı

Yaz mevsiminin gelmesi ve sıcaklıkların artması nedeniyle serinlemek için girdikleri deniz, göl, baraj, gölet, kanal, akarsu ve su birikintileriyle boğularak hayatını kaybedenlerin sayısında artış yaşanıyor. Türkiye’nin birçok yerinden gelen boğulma vakalarına karşı ilçede bir farkındalık oluşturmak isteyen Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amirliği ekipleri, Ceyhan Nehri bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışması yaptı. Ceyhan Nehri’ne giren çocuk ve gençlere, sözlü olarak ikazlarda da bulunan TDP görevlileri, ülkemizde her yıl çok sayıda kişinin girdikleri sularda boğularak hayatını kaybettiğini vurguladılar. Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği görevlileri, çevredeki anne ve babalara da broşür dağıtarak acı ve trajik durumla karşılaşmamaları için ailelerin daha dikkatli olmalarını istedi.

TDP ekiplerinin dağıttığı broşürlerde ise boğulmalara karşı alınacak tedbirler ve boğulma durumunda uygulanacak ilkyardımın nasıl yapılacağı anlatılıyor.

Çalışmayla ilgili olarak değerlendirme yapan Toplum Destekli Polislik Büro Amiri Komiser Yardımcısı Bilal Tekbıyık, başta Ceyhan Nehri olmak üzere ilçedeki akarsularda boğulma vakalarının önüne geçmek için çaba gösterdiklerini söyledi.

Çocuklara ve gençlere Ceyhan Nehri’nde yüzmenin tehlikeli olduğunu anlatan Tekbıyık, “Hızlı akan suda asla yüzmeyin. İyi bir yüzücü olduğunuzu ispatlamaya çalışmayın. Şaka niyetiyle de olsa hiç kimseyi habersiz suya itmeyin. Zeminini bilmediğiniz suya tepe üstü atlamayın” uyarısında bulundu.





