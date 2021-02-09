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TDP ekipleri internet güvenliği ve teknoloji bağımlılığına dikkat çekti

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amirliği ekipleri, internetin güvenli ve bilinçli kullanımı için farkındalık çalışmasına imza attı.

TDP ekipleri internet güvenliği ve teknoloji bağımlılığına dikkat çekti
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Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amirliği ekipleri, günlük yaşamımızın vazgeçilmezi haline gelen internet ve dijital dünyada kişisel verilerimizi daha güvenli kılmak için yapılması gerekenler ile teknoloji ve internet bağımlılığı başta olmak üzere siber dolandırıcılığa karşı farkındalık oluşturmak amacıyla Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nca (SİBERAY) sürdürülen projelerle ilgili çalışma yaptı.

TDP ekipleri, oltalama olarak tabir edilen yöntemle dolandırıcılık,  teknoloji bağımlılığı, bağımlılık döngüsü, ücretsiz wi-fi ağlarında güvenlik, dijital oyun bağımlılığı ve güçlü şifre konu başlıklarını taşıyan broşürleri, ilçe merkezinde vatandaşlara dağıttı. Vatandaşları, bu konularda da sözlü olarak bilgilendiren TDP ekipleri, güvenli bir siber dünya için, dijital hayata dair bilgi ve becerilerin önemine vurgu yaptı.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) ekipleri, projenin ikinci aşamasında aynı konularla ilgili hazırlanan afişleri, tüm kamu kurumları ile vatandaşların yoğun olarak bulunduğu bankalar, sivil toplum kuruluşları ve marketler gibi işyerlerine astı.

Çalışmayla ilgili olarak bilgi veren TDP Büro Amiri Komiser Yardımcısı Ahmet Berker, “Dijital dünyada vatandaşlarımızın karşı karşıya kalabileceği sıkıntılar ve teknoloji bağımlılığının doğurabileceği sorunlara dikkat çekmek istedik. Siber dolandırıcılık olaylarının önüne geçmek için vatandaşlarımızın alabileceği önlemler hakkında bilgilendirmelerde bulunduk. İnternet ve teknoloji kullanımı konusunda çocuklarımızın korunmasının önemine dikkat çekmek istedik. Bu konulardaki çalışmalarımız ve faaliyetlerimiz önümüzdeki dönemde de devam edecek” dedi.









 


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TDP Ekipleri Internet Güvenliği Ve Teknoloji Bağımlılığına Dikkat çekti