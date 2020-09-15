TDP ekipleri esnaflara 14 kural broşürü dağıttı

TDP görevlileri, özellikle maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uyulması konusunda uyarıda bulundu.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amirliği görevlileri, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında esnaflara salgına karşı alınan tedbirleri hatırlattı. Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri bu kapsamda cadde ve sokaklarda esnaf ve vatandaşlara uyarılarda bulundu. Pandemiye karşı maske takma zorunluluğunu bulunduğunu anlatan TDP görevlileri, esnaflara maskesiz alışverişe gelen vatandaşları içeri almamaları gerektiğini vurguladı.

Koronavirüs ile mücadelenin anlatıldığı 14 kural broşürleri, ilçedeki Suriyeli esnaflara da dağıtan Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amirliği görevlileri, pandemi sürecinde alınan tedbirlere harfiyen uyulmasının önemine de vurgu yaptı.





