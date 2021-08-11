TDP ekipleri, ‘ciğerlerimiz yanmasın’ diyerek vatandaşları uyardı

Pınarbaşı mesire alanında piknik yapan vatandaşlara, Kahramanmaraş Valiliği’nin aldığı mangal ve semaver yakılmaması kararını da hatırlatarak bu konuda da daha dikkatli olmaya çağırdı.

Türkiye’nin birçok noktasında peş peşe yaşanan orman yangınlarında binlerce dönümlük alan küle döndü. Son dönemdeki yangınlarla ilgili olarak sabotaj olabileceği ön plana çıksa da orman yangınlarında ihmal boyutu da gözlerden kaçmıyor. Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amirliği ekipleri de, orman yangınları konusunda özel olarak hazırlattığı broşürlerle vatandaşları hem dikkatli hem de duyarlı olmaya çağırdı. Pınarbaşı mesire alanı başta olmak üzere ilçedeki park ve ağaçlık alanları tek tek gezen TDP ekipleri, ormanlara zarar verilmemesi için yapılması gerekenleri sözlü olarak anlattı. ‘Orman hayattır, hayatımızı karartmayalım’ sloganı ile ormana zarar vermemek için neler yapılması gerektiğini anlatan broşürleri dağıtan polis ekipleri, olası bir yangın durumunda da izlenecek yolla ilgili bilgiler verdi.

Konuyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amir Vekili Komiser Yardımcısı Ertuğrul Gazi Eskitütüncü, vatandaşları bilgilendirici eğitim faaliyetlerine devam ettiklerini söyledi.

Orman yangınlarının büyük çoğunluğunun insan faktörü nedeniyle çıktığını hatırlatan Eskitütüncü, “TDP olarak bu hayati konuda vatandaşlarımızın farkındalık düzeyini artırmayı amaçlıyoruz. Özellikle ormanlık alanlarda yapılacak piknik, gezi gibi sosyal etkinliklerde uymaları gereken kuralları ve dikkat etmeleri gereken noktaları hem yüz yüze anlatıp hem de onlara yol gösterecek broşürleri dağıtıyoruz. ‘Orman hayattır, hayatımızı karartmayalım’ sloganı ile yürütülen bilgilendirmeler, mesire alanları, park ve bahçeler olmak üzere vatandaşın yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapıldı” dedi.

Kahramanmaraş Valiliği’nin, orman yangınlarının önlenmesine yönelik olarak yayımladığı genelgeyi hatırlatan TDP Büro Amir Vekili Komiser Yardımcısı Ertuğrul Gazi Eskitütüncü, “Valiliğimizin aldığı karara doğrultusunda tüm ormanlık sahalara 30 Temmuz-31 Ağustos'ta yetkililer haricindeki vatandaşların girmesinin yasaklandı. Ayrıca tüm ormanlar olduğu gibi mesire alanlarında da piknik amaçlı mangal, semaver ve ateş yakmak da yasak. Vatandaşlarımıza bu yasakla ilgili gerekli hatırlatmaları da yaparak alınan kurallara uymalarını istedik” şeklinde konuştu.

Vatandaşlar da, orman yangınlarının önlenmesine yönelik faaliyet ve çalışmalarından dolayı TDP ekiplerine teşekkür ettiler.