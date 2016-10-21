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TCDD’ye Elbistanlı Daire Başkanı

Elbistan’a bağlı Büyükyapalak Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan Cemil Güçlü, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları (TCDD) Daire Başkanı olarak Ankara’ya atandı.

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TCDD’ye Elbistanlı Daire Başkanı

Elbistan’a bağlı Büyükyapalak Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan Cemil Güçlü, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları (TCDD) Daire Başkanı olarak Ankara’ya atandı.

Bir süre Türk Silahlı Kuvvetleri’nde (TSK) Kıdemli Yüzbaşı görev yaptıktan sonra, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları (TCDD)’ye atanan Cemil Güçlü, İstanbul’da Güvenlik Bölge Müdürü olarak görev yaptı. Haydarpaşa’da görev yapan Güçlü, buradaki hizmetinin ardından TCDD’ye daire başkanı olarak Ankara’ya atandı.

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Mehmet GÜÇLÜ 2 ay önce

Hayırlı uğurlu olsun başarılarının devamını dilerim çok yakışıyorsun maaşAllah

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Gönülden gelen... 2 ay önce

Bilgi birikimi, donanımı ve vizyonu ile gittiği kurumlarda başarılı olup ülkesi için hep daha fazlasını yapacağına gönülden inandığım Cemil abimin yolu açık olsun Rabbim utandırmasın...

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makinist 2 ay önce

Tebrik ediyorum kurumumuza hemserimizin atanması sevindirici inşAllah memleketimize demiryolu da gelir ve elbistanin gelişmesine çok büyük katkı saglar

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Akif GÜÇLÜ ANKARA 2 ay önce

Hayırlı olsun Güçlülere yakışır

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Ali 2 ay önce

Müdürümüz oldu. Hayırlı olsun birde Trenimiz olursa tadından yenmez.

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İSMAİL GÜÇLÜ 2 ay önce

Allah hayırlı etsin.Başarılarının devamını dilerim amcaoğlu.
Selamlar...

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Elbistanlı 2 ay önce

Komutanımın yeni görevinde başarılar diliyorum. Devletine bu kadar bağlı kişilerin bu makamlarda olması gerek, Allah hayırlı uğurlu etsin...

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Mehmet çuldal 2 ay önce

Hayırlı uğurlu olsun Allah uatandırmasın abim

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