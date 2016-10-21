TCDD’ye Elbistanlı Daire Başkanı

Elbistan’a bağlı Büyükyapalak Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan Cemil Güçlü, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları (TCDD) Daire Başkanı olarak Ankara’ya atandı.
Bir süre Türk Silahlı Kuvvetleri’nde (TSK) Kıdemli Yüzbaşı görev yaptıktan sonra, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları (TCDD)’ye atanan Cemil Güçlü, İstanbul’da Güvenlik Bölge Müdürü olarak görev yaptı. Haydarpaşa’da görev yapan Güçlü, buradaki hizmetinin ardından TCDD’ye daire başkanı olarak Ankara’ya atandı.
Hayırlı uğurlu olsun başarılarının devamını dilerim çok yakışıyorsun maaşAllah