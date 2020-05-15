T.C. kimlik kartı başvurusu yapacak öğrencilere sokağa çıkma izni

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek olan öğrencilerin T.C. Kimlik Kartı başvurularının alınması adına tüm il/ilçe nüfus müdürlükleri 18- 19 Mayıs 2020 tarihlerinde açık bulundurulacak. Elbistan İlçe Nüfus Müdürlüğü de bu kapsamda 2 gün boyunca hizmet verecek. T.C. Kimlik Kartı Başvurusu ile sınırlı olmak üzere öğrenciler ve ihtiyaç olması halinde beraberinde ana, baba, veli veya vasisinden bir kişi sınava başvurulduğunu gösterir belgeyi ibraz etmek şartıyla sokağa çıkabilecek.

Vali Vahdettin Özkan başkanlığında toplanan Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, sokağa çıkma kısıtlamasındaki vatandaşlarla ilgili yeni kararlar aldı. Buna göre, İçişleri Bakanlığının 12.05.2020 tarihli genelgesi çerçevesinde; 17 Mayıs 2020 Pazar günü, 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlaması bulunan, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların dışarı çıkmalarına izin verilecek.