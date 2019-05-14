TBMM’de yakalanan 2 DHKP-C’li teröristten 1’i Nurhak nüfusuna kayıtlı

TBMM'nin ziyaretçi kabul salonundaki Meclis çalışanını rehin almak isterken yakalanan terör örgütü DHKP-C bağlantılı 2 teröristten 1’inin Nurhak ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.

Nurhak nüfusuna kayıtlı M.Z.’nin, uzun süredir örgütte faaliyet gösterdiği, daha önceden de bu tür eylemlerde bulunduğu ve telefon bile kullanmadığı bildirildi.

Saat 15.00 sıralarında CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ı ziyaret edeceklerini söyleyerek TBMM ziyaretçi kabul salonuna gelen biri kadın 2 DHKP-C'li terörist, Meclis çalışanını rehin almak istedi. Güvenlik görevlilerinin müdahalesi sonucu teröristler etkisiz hale getirildi. Yakalanan şahısların üst aramalarında bomba düzeneği süsü verilmiş siyah kutu ve uç kısmına kesici cisim bantlanmış kurşun kalem bulundu. Yakalanan erkek DHKP-C’li teröristin Nurhak ilçesi nüfusuna kayıtlı M.Z. olduğu öğrenildi.

DHKP-C terör örgütü ile irtibatlarına yönelik bilgiler bulunan şahıslardan Nurhak nüfusuna kayıtlı M.Z. hakkında terör örgütü propagandası yapmak, kanuna aykırı toplantı ve yürüyüş kanununa muhalefet ve hakaret suçlarından 5 adet açık ceza dava dosyası bulunduğu bildirildi. Yakalanan diğer şahıs E.Y. hakkında ise "Terör Örgütü Adına Eylem ve Faaliyetlerde Bulunmak" suçundan Kocaeli/Kandıra Cezaevi'nde bir süre tutuklu kaldığı, silahlı terör örgütüne üye olmak, terör örgütü propagandası yapmak, görevi yaptırmamak için direnme, kamu malına zarar verme, kanuna aykırı toplantı ve yürüyüş kanununa muhalefet suçlarından 13 adet açık ceza dava dosyası bulunduğu, hakaret suçundan ise aranma kaydı bulunduğu belirlendi.

TBMM Başkanlığı’ndan açıklama geldi

2 DHKP-C'li ile ilgili olarak TBMM Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, "Zanlıların üzerinde yapılan aramada ise bomba düzeneği süsü verilmiş bir parfüm kutusu ile el yapımı kesici aletler bulunmuştur” denildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından yapılan açıklamada, “Bugün 14.50'de TBMM Dikmen Kapısı'na gelen biri kadın iki kişinin bir milletvekili ile randevuları olduğunu söyleyerek Meclis’e girmek istediği belirtilerek, "Giriş bölümünde polislerin arama ve güvenlik sorgulaması sırasında, zanlılar banko görevlisini rehin almaya çalışmış, ancak koruma görevlilerinin anında müdahalesi ile iki zanlı gözaltına alınmıştır. Zanlılar ile ilgili ilk incelemede kadın zanlının hakaret sucundan arama kaydı bulunduğu, ayrıca her iki şüphelinin terör örgütü DHKP-C ile bağlantılı olduğu belirlenmiştir. Zanlıların üzerinde yapılan aramada ise bomba düzeneği süsü verilmiş bir parfüm kutusu ile el yapımı kesici aletler bulunmuştur. Zanlılar terörle mücadele şubesine götürülerek sorguya alınmış olup olayla ilgili emniyetin soruşturması devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.



