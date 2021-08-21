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TBBM Başkanı Şentop’tan 35 yıl önce görev yaptığı Elbistan’a özel ziyaret
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TBBM Başkanı Şentop’tan 35 yıl önce görev yaptığı Elbistan’a özel ziyaret

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 35 yıl önce görev yaptığı Elbistan’da bir dizi temas ve ziyaretlerde bulundu.

TBBM Başkanı Şentop’tan 35 yıl önce görev yaptığı Elbistan’a özel ziyaret
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Şentop, Elbistan’la ilgili güzel anı ve hatıralarının olduğunu dile getirerek, “Elbistan, çok büyümüş ve değişmiş” yorumunu yaptı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop’a ziyaretinde Vali Ömer Faruk Coşkun, Programa TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti Milletvekili İmran Kılıç, Mehmet Cihat Sezal, Ahmet Özdemir, Habibe Öçal, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel eşlik etti.

Şentop’un, Elbistan programındaki ilk durağı Elbistan Belediyesi oldu. Şentop, Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş ve kalabalık bir heyet tarafından karşılandı.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, karşılamadan sonra Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’ün makamına geçti. Basına kapalı olarak gerçekleşen ziyarette Şentop’a, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz tarafından, 130 yıl boyunca Elbistan’ın başkentliğini yaptığı Dulkadiroğlu Beyliği’nin simgesi olan kılıç ve el dokuma halı hediye edildi. TBMM Başkanı Şentop, ziyarette Elbistan belediyesi anı defterini imzaladı.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Birçok medeniyete ev sahipliği yapan, Dulkadiroğulları devletine başkentlik yapmış, kadim şehir Elbistan'a hoş geldiniz” diyerek Şentop’u misafir etti.

Buradaki ziyaret sonrasında değerlendirmelerde bulunan TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 1986 yılında Elbistan’da görev yaptığını anımsattı.

35 yıl sonra tekrar geldiği Elbistan’da güzel dostluklar ve arkadaşlılar kurduğunu ifade eden TBMM Başkanı Şentop, “Uzun zamandır Elbistan’a gelmeyi planlıyorduk. Milletvekilimiz Celalaettin Bey’in oğlunun nikahı vesilesi ile Kahramanmaraş’a geldik. Bugün de Elbistan’ı ziyaret ettik. Ben yıllar önce 35 yıl evvel 1986’da bulunmuştum. Biraz da hatıraları yâd etmek için, birçok tanıdığımız, arkadaşımız, dostumuz var. Bugüne nasip oldu gelmek. Elbistan çok büyümüş, çok değişmiş. İlçe olarak nüfusu artmış. Güzel sevdiğimiz bir yer. Burada olmaktan memnuniyet duyuyorum” ifadelerini kullandı.

Şentop, Elbistan Belediyesi’ndeki programın ardından 35 yıl önce görev yaptığı Karahasanuşağı ve Kantarma Mahalleleri’ne geçti. Şentop, burada da mahalle sakinleri ile bir araya gelerek eski günleri yâd etti.

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TBBM Başkanı Şentoptan 35 Yıl önce Görev Yaptığı Elbistana özel Ziyaret
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