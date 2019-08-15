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Tayvan ile Kahramanmaraş, kardeş şehir olma yolunda

Tayvan Ankara Büyükelçisi Yaser Cheng ile bir araya gelen Başkan Güngör, “Kardeş şehir olgusunu yerel yönetimlerle sınırlamadan ticaret odaları ve üniversiteler gibi şehirdeki tüm aktörleri de dahil ederek daha da güçlendireceğiz. Bu kapsamda Sayın Büyükelçi ile ilk görüşmemizi yapmış olduk. Şehrimize hayırlı olsun” dedi.

Tayvan ile Kahramanmaraş, kardeş şehir olma yolunda
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, birtakım temaslarda bulunmak üzere Kahramanmaraş’a gelen Tayvan Ankara Büyükelçisi Yaser Tai-Hsiang Cheng’i makamında ağırladı. Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Halil Avşarata’nın da yer aldığı görüşmede Başkan Güngör Büyükelçi Yaser Tai-Hsiang Cheng’e Kahramanmaraş’ın tarihi gelişimi ve kültürel değerleri hakkında bilgi verdi.  

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Tayvan Ankara Büyükelçisi Yaser Tai-Hsiang Cheng’e ziyareti dolayısıyla çok teşekkür ediyorum. Kahramanmaraşımız ile Tayvan’ın bir şehri arasında kardeş şehir çalışmalarının gerçekleştirilmesi için ilk görüşmemizi yaptık. Biz kardeş şehir olgusunu çok önemsiyoruz. Kardeş şehir olgusunun sadece yerel yönetimler arasında değil, ticaret odaları ve üniversiteler gibi şehirdeki tüm dinamiklerin katılımıyla daha da güçleneceğini düşünüyoruz. Bu kapsamda Sayın Büyükelçi ile ilk teması kurmuş olduk. Şehrimize hayırlı olsun” diye konuştu. Başkan Hayrettin Güngör ziyaretin ardından Tayvan Televizyonu CNA’ya röportaj verdi. 


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cuma 1 hafta önce

vay tayvanlı gardaşlarım sizi burada tefeye düşürürler aman dikkat ha

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Raskon 1 hafta önce

Bulunmaz bir imkan çok gerekli bir ihtiyaç.acil kardeş şehir olması lazım çünkü çok geç kaldık.

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Cevdet 1 hafta önce

Cela ile elbistan gibi kardes.

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yeter 6 gün önce

Güngör bey Maraş'ta tek eksik olan şey buymuş gibi habere gerek yok. Maraş'ı değiştirmek adına çalışmalar yapsanız? geldiniz geleli hiçbir değişiklik yok azıcık özen lütfen. Makamınızın hakkını verin!

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