Tavana astığı iple yaşamına son verdi

Edinilen bilgi ve iddialara göre, 50 yaşındaki Zergah Sol isimli kadın, girdiği ruhi bunalım sonucunda evinin tavanına astığı iple yaşamına son verdi. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Sol’un hayatını kaybettiğini belirledi. Sol’un cansız bedeni, olay yerinde yapılan savcılık ve jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu’nda yapılacak otopsi için Elbistan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.