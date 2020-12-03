Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Nurhak’ta 6 kilometrelik asfalt çalışmalarını tamamladı. Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekiplerin program dahilinde Pınarbaşı, Değirmenkaya ve Tatlar Mahallelerinde gerçekleştirdiği çalışmalar büyük memnuniyet oluşturdu. Nurhak Belediye Meclis Üyesi Mustafa Çakır ve Tatlar Mahallesi Muhtarı Kamil Gürlek, yapılan çalışmayla mahallesinin önemli bir sorununun giderildiğini belirterek Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e teşekkür ettiler. Yolun açılışı da kurban kesilerek yapıldı. Muhtar Gürlek, “Mahalle yolumuzla yazın toz, kışın çamur sorunu yaşıyorduk. Büyükşehir Belediye Başkanımıza sorunumuzu ilettik. Hamdolsun programa alındı ve mahallemiz sıcak asfalta kavuştu. Mahalle sakinlerimiz adına Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hayrettin Güngör’e çok teşekkür ediyorum. Önemli bir sorunumuz çözüldü, yolumuz çok güzel oldu” ifadelerini kullandı.
Tatlar Mahallesi’nden asfalt teşekkürü
Büyükşehir Belediyesi Nurhak ilçesinde mahalle yollarını asfaltla buluşturdu. Tatlar Mahalle Muhtarı Kamil Gürlek, “Önemli bir sorunumuz çözüldü ve çok güzel bir yola kavuştuk. Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz” dedi.
03 Aralık 2020 Perşembe 18:29
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Nurhak’ta 6 kilometrelik asfalt çalışmalarını tamamladı. Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekiplerin program dahilinde Pınarbaşı, Değirmenkaya ve Tatlar Mahallelerinde gerçekleştirdiği çalışmalar büyük memnuniyet oluşturdu. Nurhak Belediye Meclis Üyesi Mustafa Çakır ve Tatlar Mahallesi Muhtarı Kamil Gürlek, yapılan çalışmayla mahallesinin önemli bir sorununun giderildiğini belirterek Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e teşekkür ettiler. Yolun açılışı da kurban kesilerek yapıldı. Muhtar Gürlek, “Mahalle yolumuzla yazın toz, kışın çamur sorunu yaşıyorduk. Büyükşehir Belediye Başkanımıza sorunumuzu ilettik. Hamdolsun programa alındı ve mahallemiz sıcak asfalta kavuştu. Mahalle sakinlerimiz adına Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hayrettin Güngör’e çok teşekkür ediyorum. Önemli bir sorunumuz çözüldü, yolumuz çok güzel oldu” ifadelerini kullandı.