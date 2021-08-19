Tatil yolunda feci kaza: anne ve 2 kızı hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre, Kayseri-Malatya karayolu Karatay Mahallesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, Kahramanmaraş'tan Nevşehir'in Kozaklı ilçesine tatile giden E.B. yönetimindeki 46 LA 761 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole uçtu. Kazada hafif ticari aracın içerisinde bulunan 8 kişi yaralanırken, anne Şerife Badem, kızları Fatma Badem ve Şerife Badem hayatını kaybetti. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Talihsiz anne ve kızlarının cenazeleri de yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.