Tatar Deresi’ne 10 bin adet ‘mercan alası’ yavrusu bırakıldı

Nurhak’ın Tatar Deresi’nde bulunan ve çok yüksek rakımlarda yaşayabilmesi, görünüşü ve lezzeti ile diğer alabalıklardan ayrılan, ‘mercan alası’ olarak da adlandırılan kırmızı benekli alabalıkların nesli, kaçak ve aşırı avlanma nedeniyle tehlikeye girdi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü görevlileri, deredeki balık popülasyonunu korumak ve gelecek nesillere de aktarabilmek amacıyla geçtiğimiz yıl özel bir çalışma başlatmıştı. Bölgeye gelen görevliler, dere yatağında uzun uğraşlar sonucunda yaklaşık 50 kadar mercan alası anacı yakalamış; bu anaç balıklar, Mersin’in Tarsus ilçesinde bulunan Cehennemdere-Kadıncık Vadisi Yaban hayatı Geliştirme Sahası içerisindeki Çamlıyayla Alabalık Üretme İstasyonuna götürülmüştü. Burada doğal ortamlarına uygun şekilde hazırlanan havuza konulan anaçlardan elde edilen 10 bin yavru balık, 1 yıl sonra Tatar Deresi’ne bırakıldı.

Yavru balık bırakma programına, Doğa Koruma ve Milli Parklar Elbistan Şefi Faruk Tülücü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü görevlisi Sait Karaman, Nurhak Belediye Başkanı İlhami Bozan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü görevlileri katıldı. Ali Özdemir Bölgedeki vatandaşlar da, dereye balık bırakmanın heyecanına ortak oldu.

Nurhak Belediye Başkanı İlhami Bozan ve vatandaşlar, bölgenin en önemli doğal değerlerinden biri olan ‘mercan alasının’ neslinin devamı için yapılan bu özel çalışmadan dolayı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü görevlilerine teşekkür ettiler.