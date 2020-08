Taşyürek: “Bu yıl Fen Lisemize de öğrenci kabulü yapılacak”

2018-2019 eğitim ve öğretim yılında eğitimin lokomotifi olarak Elbistan’da hizmet vermeye başlayan Bahçeşehir Koleji hakkında detaylı bilgiler veren İsmet Taşyürek: “Türkiye genelinde 80 bin öğrenciye hitap eden köklü ve kaliteli bir eğitim kurumu olan Bahçeşehir Koleji’nin; bölgemiz, şehrimiz, öğrenci ve velilerimiz için büyük bir şans olduğunu söyledi.

LGS’de kesin olmayan sonuçlara göre 25 Türkiye birincisi olduğunu, YKS sonuçlarında da beklentilerinin aynı yönde olduğuna değinen Taşyürek, önceki yıllara oranla özellikle bu yıl öğrenci kayıtları çok iyi gidiyor, oluşan memnuniyet dolayısıyla bölge halkına teşekkür ediyoruz, eğitim kadrolarımızı bölgenin eğitim çıtasını daha da yükseklere çıkarmak için yenilenerek güçlendirdik, bu yıl Fen Lisemize de öğrenci kabulü yapılacak” dedi.

Bahçeşehir Koleji Elbistan Kurucularından İsmet Taşyürek, şöyle devam etti:

“Bahçeşehir Koleji kurulduğu 1994 yılından bu yana Türkiye’ye öncülük eden eğitim modelleri uyguluyor. Türkiye’de STEM eğitimini uygulayan ilk eğitim kurumlarından olan Bahçeşehir Koleji, Kişiye Özgü Öğretim Modeli (KÖM), Master 6, Çift Dilli Eğitim gibi eğitim modelleri, Kodlama ve Robotik, Together, Sosyal Takip Programı (STP) gibi eğitim uygulamaları ile eğitimdeki yenilikçilik vizyonunu önümüzdeki yıl da 47 dönüm arazi içerisinde, 8 bin metrekare kapalı alana sahip, 1000 öğrenci kapasiteli, konumu, sanat atölyesi, çok amaçlı spor salonu, STEM+A, kodlama robotik atölyeleri gibi özel alanları, akıllı teknolojilerle donatılmış derslikleri ile Bahçeşehir Elbistan Kampüsü yerleşkesinde anaokulundan 12. sınıfa kadar sürdürülecek.”

Okul müdür yardımcısı Memet Çiftlikli ise, “Bahçeşehir Koleji her an, her şeye hazırlıklı bir dünya markasıdır, bunu özellikle Covid-19 Pandemi gibi bir kriz döneminde güçlendirilmiş seçkin eğitim kadrosu, tecrübesi, kurumsallığı ve sistemi ile bir kez daha ispat etti ve her kesimden çok güzel geri dönüşler aldık. Bahçeşehir Koleji’nin kendisine ait Türkiye’nin yerli ve milli ilk uzaktan ders eğitim platformu çevrimiçi SeeMeet ve çevrimdışı Metodbox alt yapısı ile derslerin okulların kapalı olduğu pandemi döneminde de kesintisiz olarak, tam gün sürdü. Bunun yanında online olarak da kütüphaneler, müze ziyaretleri, deneme sınavları, anne baba okulu eğitimleri, satranç turnuvaları, yaratıcı yazarlık eğitimleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, mezuniyet törenleri, üniversite tanıtım fuarları, resim yarışmaları, şiir yarışmaları, öğrenci-yazar buluşmaları, kariyer günleri, meslek uzmanları söyleşileri, veli toplantıları, konserler, çift yabancı dil eğitimleri, karne töreni gibi bir çok sosyal, duygusal, fiziksel faaliyetinde başarılı ve eşsiz bir şekilde yürütüldü” ifadelerini kullandı.